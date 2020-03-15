«الكهرباء» تلغى التوقيع بالبصمة وتوزع كمامات على الموظفين لمواجهة «كورونا»

وأعلنت الوزارة فى بيان عاجل لها أن تلك القرارات تأتى فى إطار التوجيهات بشأن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وحفاظا علي صحة العاملين بالقطاع وأسرهم ومنعا لانتشار الوباء

قررت وزارة «الكهرباء» والطاقة المتجددة ، إلغاء التوقيع بالبصمة بكل شركاتها بداية من اليوم 15 مارس ، والتعامل بالكارت وفى حالة عدم وجود كارت يتم التوقيع بالدفاتر ، وذلك طبقاً لقرارات الحكومة فى مواجهة تداعيات فيروس «كورونا» .

وأعلنت الوزارة فى بيان عاجل لها ، أن تلك القرارات تأتى فى إطار التوجيهات بشأن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وحفاظا علي صحة العاملين بالقطاع وأسرهم ومنعا لانتشار وباء «كورونا» المستجد فإنه تقرر اتخاذ الإجراءات التالية كإجراء وقائي وهي كالتالي:

وقررت الوزارة أن يتم الكشف على جميع العاملين أو المترددين عند الدخول لمبانى الشركة لعدم دخول أي شخص درجة حرارته تتعدى 38.5o ، كما أن أى عامل مصاب بارتفاع في درجة الحرارة أو السعال يتم الكشف عليه من خلال الإدارة الطبية لتحديد موقفه.

التشديد على نظافة وتعقيم المباني والمكاتب والمصاعد

وأكدت الوزارة على التشديد على إجراءات النظافة والتعقيم بكافة المباني التابعة خصوصاً المكاتب والصالات وغرف الاجتماعات والمداخل والمصاعد الكهربائية ودورات المياه.

وأضافت أنه في حالة عودة العاملين من الخارج يتم الكشف عليهم من خلال الإدارة الطبية وإعداد كارت متابعة لحالته لمدة 14 يوماً من تاريخ العودة ولا يتم استلامه للعمل إلا بعد توقيع مدير عام الإدارة الطبية .

وأكدت الوزارة على ضرورة التنبيه على جميع السائقين بتعقيم الأتوبيسات يومياً ، مع التنبيه على كل عاملين المصاعد بضرورة ارتداء القفازات والكمامات الطبية مع ضرورة تعقيم المصعد بصفة مستمرة .

وفيما يخص الإجراءات التابعة لمراكز الخدمة والتعامل مع الجمهور يتم الآتى:

تعقيم شامل بشكل دورى لمراكز صالات خدمة الجمهور ، يتم توزيع كمامات وقفازات على موظفي الصف الأمامى حفاظاً على سلامتهم ، وإعداد لوحات توعية للجمهور بصالات الخدمة عن طريق الوقاية من كورونا .

بالنسبة للأجانب الموجودين بالمواقع لعمل عمرات أو صيانات أو أي أعمال أخرى يطبق عليهم نظام متابعة الحرارة وكارت متابعة يومى ، أما بالنسبة للأجانب القادمين من الخارج بعد تاريخ هذا الإجراء يتم التنبيه عليهم بضرورة إحضار تحليل PCR.