«الكهرباء» تلغى الإجازات وتوقف الصيانات استعدادا لاستقبال عيد الأضحى

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاتها التابعة وضع استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، على أن يتم إعلان حالة الطوارئ الأسبوع المقبل فى كل القطاعات، واتخاذ الإجراءات لمواجهة أية أعطال خلال أيام العيد.

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن وزير الكهرباء يعقد اجتماعات بشكل دوري مع رؤساء شركات إنتاج وتوزيع الكهرباء للتشديد على تكثيف الاستعدادات، وتأكيد استقرار التغذية الكهربائية بكل المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأضاف حمزة للمال، أن كل شركات الكهرباء الـ16 بدأت بالفعل وضع خطط مواجهة ارتفاع الأحمال المرتقب خلال الفترة المقبلة، والذى يتزامن معه ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وأيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضح أن كل الشركات على استعداد تام لتوفير جميع الاحتياجات الكاملة من الطاقة الكهربائية، نظرًا لما تتمتع به من فائض فى التغذية الكهربائية، بالإضافة إلى وقف الصيانات، إذ يبلغ إجمالى الفائض قرابة 15 ألف ميجاوات.

من جانبه أكد الدكتور خالد الدستاوى، العضو المتفرغ لشئون شركات توزيع الكهرباء، أن الشركات سترفع حالة الاستعداد القصوى تمهيدًا لاستقبال العيد لمواجهة أية أعطال مفاجئة قد تحدث، وتأمين تغذية المساجد الكبرى دون انقطاع، لضمان توصيل التيار بشكل جيد للمواطنين.

وأوضح الدستاوى أنه لا تخفيف للأحمال خلال أيام عيد الأضحى، موضحًا أنه سيتم عقد غرفة عمليات بمقر الوزارة خلال العيد بالتعاون مع جميع المحافظات لمتابعة الأعطال، وتلقِّي الشكاوى والتعامل السريع مع أية أعطال، وتخصيص خط اتصال 121 لتلقّي أية شكاوى في الأعطال على مستوى الجمهورية على مدار 24 ساعة.

وأشار العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع إلى أنه تم وقف جميع الصيانات على مستوى الجمهورية خلال فترة العيد، موضحًا أن شركات التوزيع التسعة على مستوى الجمهورية تستعد بماكينات طوارئ «ديزل» لمواجهة أية أعطال مفاجئة، وتبديل التغذية الكهربائية منها لحين إصلاح الأعطال.

وأضاف أنه تقرر تزويد المساجد الكبيرة وساحات الاحتفالات بماكينات طوارئ احتياطية، ويجرى الآن مراجعة صناديق وأكشاك الكهرباء المغذية للمساجد، والمنشآت الحيوية وأماكن الاحتفالات الرئيسية، وجارٍ التنسيق مع شرطة الكهرباء والمحليات، وتكثيف الحملات ضد سرقات التيار.

فيما أكد مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه تم الاتفاق مع رؤساء القطاعات والإدارات على عمل جدول يومى بالنوبتجيات الموجودة على مدى اليوم التى تنقسم إلى 3 نوبتجيات، بمعدل 8 ساعات عمل يوميًّا، بما يحقق العدالة بين العاملين خلال أيام عيد الأضحى.

وأوضح المصدر أن كل الشركات لديها فائض فى شبكاتها والقدرات، وتستطيع تلبية احتياجات كل القطاعات الصناعية والتجارية والمنزلية، مطالبًا بضرورة ترشيد المواطنين للاستهلاك، بالإضافة إلى التعاون الكامل مع شرطة الكهرباء لمنع أية سرقات تيار خلال أيام عيد الأضحى.

ويبلغ إجمالى القدرة الرسمية للشبكة القومية للكهرباء نحو 60 ألف ميجاوات بنهاية يناير الماضى، مقارنة مع 35 ألفًا خلال 2015، ويصل إجمالى عدد المشتركين على الشبكة القومية للكهرباء لنحو 37.5 مليون على مختلف الجهود المنخفض والمتوسط والفائق، متوقع وصولهم إلى 38 مليونًا بنهاية 2022.