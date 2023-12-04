«الكهرباء» تلغى إسناد مناقصة الأعمال المدنية لمحطة محولات الهرم

قررت الشركة المصرية لنقل الكهرباء إلغاء إسناد مناقصة تدشين الأعمال المدنية لمحطة محولات الهرم، والواقعة فى منطقة كهرباء القاهرة بجهد 220 كيلو فولت.

وكانت الشركة المصرية لنقل الكهرباء قد اسندت المناقصة إلى شركة إبداع للهندسة والمقاولات العامة بعد ترسيتها عليها خلال أكتوبر الماضى.

وأرجعت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة لـ«المال» إلغاء الإسناد إلى عدم التزام الشركة المنفذة بسداد التأمين النهائى للمناقصة بعد ترسيتها عليها، لافتة إلى أنها كانت صاحبة أقل عطاء مالى مقدم من المتنافسين.

وأوضحت أن «المصرية الكهرباء» قررت إيقاف أى مستحقات للشركة، وخصم أى خسائر وفروق أسعار من مستحقاتها لدى الأولى، إلى جانب مصادرة التأمين الابتدائى الذى سددته.

وأضافت أنه من المقرر إعادة طرح المناقصة على الشركات المحلية العاملة فى القطاع فى وقت لاحق بعد العرض على لجنة الاحتياجات التابعة للمصرية لنقل الكهرباء قبل نهاية العام الحالي.

وتتضمن المناقصة تدشين الأعمال الخرسانية والمدنية وإعادة تأهيل محطة محولات الهرم، والتى تصل إلى جهد 220 كيلو فولت، ضمن خطة «المصرية لنقل الكهرباء» لتدعيم الشبكات لتتحمل الطاقة التى يتم ضخها.

كما ألغت «المصرية لنقل الكهرباء» مناقصة أخرى تتضمن توريد مهمات كهربائية عبارة عن مهمات لمحول كهربائى بجهد 66 كيلو فولت لتوسعة أعمال محطة محولات شمال قنا.

وأكدت المصادر أنه تم طرح المناقصة خلال يوليو الماضي، ألغيت بسبب وجود عرض وحيد من شركة محلية، وكان مخالفًا للشروط المطروحة، إضافة إلى المغالاة فى أسعار المهمات المذكورة فى التقييم المالى.

وأشارت إلى أن تلك المهمات سيتم إعادة طرحها مجددًا فى وقت لاحق.