طاقة

الكهرباء تلتهم 60% من استهلاك السوق المحلية من الغاز الطبيعى

ارتفاع مسحوباته خلال الصيف الجارى لتقارب 4 مليارات قدم يوميا
نسمة بيومي 7:08 ص, الأثنين, 28 سبتمبر 20 7:08 ص, الأثنين, 28 سبتمبر 20

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يستحوذ قطاع الكهرباء والطاقة على نصيب الأسد من إجمالى استهلاك السوق المحلية من الغاز الطبيعى، بنسبة تقارب %60، وفقا لتقرير صادر عن الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس».

وقال مسئول بالشركة لجريدة «المال» إنه يتم توفير كامل احتياجات قطاع الكهرباء من الغاز الطبيعى، لا سيما مع وفرة المعروض والإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى.

وتنتج مصر نحو 7.2 مليار قدم مكعبة غاز طبيعى يوميا من كل الامتيازات التى تعمل بها الشركات العالمية، للبحث والتنقيب عن البترول والغاز.

ولفت إلى انه بشكل عام فإن قطاع الكهرباء يلتهم غالبية الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى، بينما تمثل باقى القطاعات المستهلكة للغاز مثل الصناعة والمنازل وتموين السيارات والبترول ومشتقاته باقى النسبة المستهلكة.

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وشدد المسئول على انتظام إمدادات الغاز لكل القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها الكهرباء والصناعة، وباقى القطاعات الأخرى بنسبة توريد %100.

وعلى صعيد آخر قال المسئول إن استهلاك قطاع الكهرباء يرتفع بشكل ملحوظ خلال الموسم الصيفى، مقارنة بفصل الشتاء.

ولفت إلى أن قطاع البترول يمتلك القدرة حالياً على تلبية كامل احتياجات محطات توليد الكهرباء فى أوقات ذروة الاستهلاك خلال شهور الصيف، سواء من الغاز الطبيعى أو الوقود السائل.

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ورجح ارتفاع حجم استهلاك قطاع الكهرباء من الغاز مع اشتداد درجات الحرارة خلال الأيام الماضية ليتجاوز 4 مليارات قدم مكعبة غاز يوميا.

وقال إن هناك تنسيقا دورياً ومستمراً بين قطاعى البترول والكهرباء لضمان توفير احتياجات الأخير ،وعدم التأثير على الخدمة وعلى قدرات الشبكة القومية للكهرباء.

ولفت إلى أن توسع قطاع الكهرباء فى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة سينعكس على معدلات السحب من الغاز الطبيعى والوقود السائل بالتراجع خلال الأعوام المقبلة.

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يشار إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تستهدف تحقيق وفر فى استهلاك الوقود داخل محطات الكهرباء بقيمة 16 مليار جنيه خلال العام المالى 2020-2021، بحسب تصريحات لوزير الكهرباء يونيو الماضى.

وقال الوزير محمد شاكر فى مؤتمر إعلان أسعار الكهرباء الجديدة، إن الوزارة تعمل حاليًا على تقليص الاعتماد على الغاز الطبيعى وباقى أنواع الوقود فى تشغيل محطات الكهرباء التقليدية والتحول تدريجيًا للاعتماد على الطاقة المتجددة.

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بقلم نسمة بيومي

تعمل فى جريدة المال منذ عام 2008 ،مسئولة عن تغطية أخبار قطاع البترول والثروة المعدنية،عضو نقابة الصحفيين ،تم ترقيتها الى منصب نائب رئيس قسم الاقتصاد والاسواق عام 2014،تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية .

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