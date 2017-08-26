الكهرباء تكشف عن وقت عودة التيار للإنتاج الإعلامى

أحمد الدسوقى:

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء أن التيار الكهربائى سيعود لمدينة الانتاج الإعلامى خلال ساعات وبنفس القوة.



وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة عن انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة الإنتاج الإعلامي فى الساعة 21:15 نتيجة حدوث عطل مفاجئ بكل من الدائرة الشيخ زويد / مدينة الإنتاج الاعلامى بجهد 66 كيلو فولت. وأوضحت الوزارة فى بيان عاجل أنه حدث عطل أيضا بالدائرة مدينة الإنتاج / 6 اكتوبر جهد 66، مما أدى إلى انسحاب جهد لحظى عن مدينة الإنتاج الإعلامى، وتم تغذيتها على الفور بواسطة المغذيات الاحتياطية بالمدينة وكابلات الجهد المتوسط لتامين التغذية الكهربية.

وقال فى مداخلة تلفونية لبرنامج المواجهة، إنه تم تحديد مكان العطل المسئول عن انقطاع الكهرباء عن مدينة الانتاج الإعلامى وجار إصلاحه.