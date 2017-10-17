الكهرباء تكشف عن تفاصيل مشروع فحم النويس الإماراتية

❏ منح الأرض بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عامًا المال – خاص أكدت وزارة الكهرباء والطاقة، أنه جار حاليًا دراسة تعريفة شراء الطاقة المقدمة من شركة النويس الإماراتية، بخصوص مشروع إنشاء محطة كهرباء تعمل بالفحم، بمنطقة عيون موسى، بقدرة 2640 ميجاوات، ولم يتخذ أى قرار نهائى بشأنها حتى الآن، كما لم يتفا

❏ منح الأرض بنظام حق الانتفاع لمدة

25 عامًا

المال – خاص

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة، أنه جار حاليًا دراسة تعريفة شراء الطاقة المقدمة من شركة النويس الإماراتية، بخصوص مشروع إنشاء محطة كهرباء تعمل بالفحم، بمنطقة عيون موسى، بقدرة 2640 ميجاوات، ولم يتخذ أى قرار نهائى بشأنها حتى الآن، كما لم يتفاوض مع الشركة حتى تاريخه.

وشددت الوزارة أنه لن توقع على اتفاقية شراء الطاقة الكهربائية من المشروع، إلا إذا كان السعر مقبولًا.

ونشرت «المال» الشهر الماضى، خبر قالت فيه إن تعريفة شراء الطاقة المنتجة التى عرضتها الشركة الإماراتية، مرتفعة نسبيا، وتسعى الشركة القابضة إلى خفضها، مشيرة إلى بدء مفاوضات بين الشركة الإماراتية، والوزارة، والجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء، بشأن استثناء “الأولى” من قرار حظر تملك غير المصريين فى تلك المنطقة.

وأوضحت الوزارة لـ«المال»، أن مشروع الشركة الإماراتية فى منطقة عيون موسى، ينفذ ضمن خطة 2022/2027.

كما أنه منح أرض المشروع للشركة بنظام حق الانتفاع، طوال عمر الاتفاقية – 25 عامًا- حال انتهاء مدتها تؤول الأرض مرة أخرى إلى جهة الولاية بالدولة.

ووقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع شركة النويس الإماراتية، لتنفيذ مشروع محطة كهرباء عيون موسى، التى تعمل بالفحم بقدرة 2640 ميجاوات على مرحلتين، بنظام القطاع الخاص فى شهر سبتمبر 2014.

وأوضحت الوزارة لـ«المال» أن شركة النويس الإماراتية أنشأت شركتين عقب توقيع الاتفاقية، إحداهما إدارة وتشغيل المحطة، والأخرى لتنفيذ المهام اللوجيستية، ولإدارة وتشغيل المرافق المشتركة.

وأضافت أنه فى ضوء تواجد المشروع فى سيناء، وطبقا لأحكام القانون رقم 14 لعام 2012، الخاص بالتنمية المتكاملة فى شبه جزير سيناء، التى توصى المادة 22 منه، ألا تقل نسبة مشاركة المصريين عن %55، من كامل أسهم أى شركة من الشركات التى تعمل فى تلك المنطقة، وإعفائها من هذا القانون بعد طلبها الحصول على استثناء لشركتى المشروع، من تطبيق تلك النسبة، حتى تتمكن من تنفيذ المشروع، لا سيما أن رأسمال الشركتين أجنبى بنسبة %100.

وأوضحت الوزارة أنها رفعت طلب الشركة إلى الجهات المعنية، التى بناء على موافقتها صدر قرار رئيس الجمهورية، رقم 235 لعام 2016، بالموافقة على استثناء شركتى المشروع من نسبة مشاركة المصريين فى رأسمالهما، لتنفيذ المشروع، مع الالتزام بباقى أحكام وضوابط المرسوم بقانون رقم 14 لعام 2012، الخاص بتنمية شبه جزيرة سيناء، ما يتيح للشركتين أن يكون رأسمالهما أجنبى بنسبة %100، ولا يتيح لها حق تملك أرض المشروع.