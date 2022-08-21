«الكهرباء» تكشف عن أكبر توريد للمهمات والكابلات من الكيانات المحلية

طرحت وزارة الكهرباء، ممثلة فى شركة جنوب القاهرة، أكبر مناقصة على الشركات المحلية والأجنبية لتوريد كابلات ومهمات لصالح مشروعاتها.

وكشفت مصادر مسئولة فى الوزارة – فى تصريحات لـ «المال»- أن المناقصة تتضمن توريد أطوال تصل إلى 3000 كيلو متر كابلات وموصلات كهربائية بجهد متوسط ومنخفض، على أن يتم تلقى العروض خلال الأسبوع الجارى.

6 اشترت كراسة الشروط.. و17 مليون جنيه قيمة خطاب الضمان

وأوضحت أن 6 شركات محلية اشترت كراسة الشروط، من بينها«إيجيتك» وإنيرجيا للكابلات، وكابلات مصر، والجيزة باور.

وأشارت إلى أن التأمين الابتدائى الخاص بالمناقصة يصل إلى 17 مليون جنيه، موضحة أن المناقصة تعد الأكبر خلال العام الحالى فى إطار خطة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء للتوسع فى شبكاتها وتطويرها.

وأكدت أن توريد المهمات يستغرق من 3 إلى 6 أشهر، فيما يصل فترة ضمان المعدات لنحو 18 شهرا، وتلتزم الشركات بتقديم عينات للاختبار بالمراكز المعتمدة بالقابضة للكهرباء.

وتوقعت المصادر وجود منافسة شرسة بين الشركات الموردة خاصة فى ظل انخفاض عدد المناقصات المطروحة مؤخراً.

وتستهدف الشركة التوسع فى إحلال وتجديد عدد من الخطوط الهوائية، بالإضافة إلى المشاركة فى توفير التغذية الكهربائية للمشروعات القومية خلال العام المالى الجارى (2022 – 2023) وسيتم تمويل المناقصة عبر الموارد الذاتية.

وتعد جنوب القاهرة من كبرى شركات توزيع الكهرباء التسع التابعة للوزارة، وتغطى ﻧﺤﻮ %15 ﻣﻦ ﻣﺴﺎحة الجمهورية، ويقع فى نطاقها محافظة اﻟﻘﺎﻫﺮﺓ وأﺟﺰاء ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻴﺰﺓ ﻭﺍﻟﻘﻠﻴﻮﺑﻴﺔ، ويبلغ رأسمالها 694.5 مليون جنيه، وﻋدﺩ ﻣﺸﺘﺮﻛيها 5.6 ﻣﻠﻴﻮﻥ، من إجمالى نحو 40 مليونًا على مستوى الجمهورية.