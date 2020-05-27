الكهرباء تكشف اشتراطات الدخول لمبني الوزارة والشركات التابعة بداية من الأحد

عزل أي مشتبه فيه وعمل مسحات له وللمخالطين بالتعاون مع وزارة الصحة

كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة، أنه لن يتم السماح لأي شخص الدخول إلى مبني الوزارة أو الشركات التابعة بدون كمامة بداية من الأحد المقبل.

وأضاف حمزة في تصريحات لـ”المال”، أنه سيتم تطبيق كافة التدابير على كل العاملين التابعين للوزارة بكل حزم.

وقال إنه حال الاشتباه في أية حالة تصاب بفيروس كورونا فسيتم عزلها فورا بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأشار إلى أنه سيتم أخذ مسحات لأي مشتبه بهم ، وعزل أى مخالط لأي مصاب بكورونا ، بالإضافة إلى التعقيم التام لكافة المباني والمكاتب.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت الخميس الماضي، أنها قامت بتركيب ممرات وبوابات تعقيم إلكترونية ذاتية على مداخلها في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا . وزير الكهرباء

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت ممثلة في الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها، عددًا من الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا لجميع العاملين، بمختلف درجاتهم الوظيفية، من ديوان الوزارة والقابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركات التوزيع والإنتاج، التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر. بوابات تعقيم

1- الكشف على جميع العاملين أو المترددين عند دخول مباني الشركة لعدم دخول أي شخص حرارته مرتفعة.

2- أي عامل مصاب بارتفاع في درجة الحرارة أو السعال، يتم الكشف عليه من خلال الإدارة الطبية؛ لتحديد موقفه.

3- التشديد على إجراءات النظافة والتعقيم بكل المباني التابعة، خصوصًا المكاتب والصالات وغرف الاجتماعات والمداخل والمصاعد الكهربائية ودورات المياه.

4- التعاقد مع شركة تعقيم متخصصة معتمَدة لتعقيم المباني التابعة لوزارة الكهرباء، مرة كل 15 يومًا.

5- وقف جميع الدورات التدريبية بصفة مؤقتة لحين صدور تعليمات أخرى.

6- في حالة عودة العاملين من الخارج، يتم الكشف عليهم من خلال الإدارة الطبية، وإعداد كارت متابعة لحالته لمدة 14 يومًا من تاريخ العودة، ولا يتم تسلُّمه للعمل إلا بعد توقيع مدير عام الإدارة الطبية.

7- التنبيه على جميع السائقين بتعقيم الأتوبيسات يوميًّا.

8- التنبيه على كل عاملي المصاعد بضرورة ارتداء القفازات والكمامات الطبية، مع ضرورة تعقيم المصعد بصفة مستمرة.

9- إلغاء التوقيع بالبصمة، والتعامل بالكارت، وفي حال عدم وجود كارت يتم التوقيع بالدفاتر.