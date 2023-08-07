«الكهرباء»: تقليل نسب تخفيف الأحمال 46% رغم ارتفاع الاستهلاك ليلة أمس 7.25%

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، التابع لوزارة الكهرباء والطاقة، أنه تم تقليل نسب تخفيف الأحمال أمس الأحد على كل محافظات الجمهورية بنسبة تصل إلى 46%.

علمت “المال”، من مصادر بوزارة الكهرباء، أن الأحمال أمس، سجلت نحو 35500 ميجاوات، موضحة أنه تم قطع التيار الكهربائي، أمس، بنحو 1600 ميجاوات

وأشارت المصادر إلى أن الأحمال المتوقعة، الليلة، تصل إلى 35 ألف ميجاوات، مع تحرك طفيف في درجات الحرارة الليلة.

وأوضحت أن إجمالى احتياطي الطاقة الكهربائية يصل، اليوم، إلى 10.1 ألف ميجاوات يمكن توليده إذا توافر الوقود لمحطات إنتاج الكهرباء، وأنه ما زال هناك نقص في الوقود، ومن المتوقع تخفيف الأحمال على أغلب المحافظات والأحياء الليلة.

وأضاف الجهاز أن أقصي حمل تم تسجيله أمس على الشبكة القومية للكهرباء كان خلال الساعة 8.51 مساء.

وأشار إلى أن هناك زيادة في الأحمال أمس ، مقارنة بنفس اليوم من العام الماضي ، بلغت نسبتها 7.25% زيادة فى الأحمال، خلال وقت الذروة ، والذى يبدأ من الساعة 7 مساء حتى الساعة 11 مساء.

ونشرت جريدة المال، اليوم، عن تراجع نسب توريد المازوت لمحطات توليد الطاقة الكهربائية بنسبة تصل إلى 25% توريد أولى شحنات المازوت المستورد لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، فيما انخفضت الكميات المورَّدة للمحطات إلى 26 ألف طن