الكهرباء: تقليص فترات تخفيف الأحمال.. والقطع لن يحدث بين 12 صباحًا و12 ظهرًا

قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إن شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بدأت تقليص فترات تخفيف الأحمال الكهربية، موضحا أنه لن يتم الفصل المؤقت للتيار الكهربي في الفترة ما بين 12 صباحا حتى 12 ظهرا.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أضاف المصدر أنه من المتوقع أن ينتهي برنامج تخفيف الأحمال بنهاية شهر أغسطس الجاري، مع الانخفاض المتوقع في درجات الحرارة.

وذكرت بيانات مرصد الكهرباء، بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج بلغت أمس /الثلاثاء/ 10 آلاف و450 ميجاوات.

كان تم البدء في برنامج تخفيف الأحمال في شهر يوليو الماضي، وذلك لأول مرة منذ 8 سنوات، تزامنًا مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وزيادة استهلاك الكهرباء، لمستويات قياسية بلغت 35 ألف ميجاوات.