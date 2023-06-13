«الكهرباء» تقر خطة استثمارية بقيمة 23 مليار جنيه للشركة المصرية للنقل خلال 2023-2024

انعقدت صباح اليوم الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالنيابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وذلك بشأن إقرار مشروع الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالى 2023/2024.

وأكد المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، نجاح القطاع بفضل مساندة القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي تواجهه مما ساهم في تحقيق الاستقرار للشبكة القومية، مشيرا إلى الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج لكافة العملاء وفقاً للمعايير العالمية.

واستعرضت المهندسة صباح محمد مشالى رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقريراً أكدت فيه أن قطاع الكهرباء يستهدف تحقيق عدد من المؤشرات بموازنة العام المالى 2023/2024 تتمثل فى :

الخطة الاستثمارية حيث من المستهدف تنفيذ خطة استثمارية خلال عام الموازنة 2023/2024 متضمنة مشروعات الإحلال والتجديد واستكمال مشروعات التوسع والجديد ومراكز التحكمات الإقليمية بقيمة 23,235 مليار جنيه لتحسين أداء الشبكة الحالية وتجديد الشبكات القائمة وإنشاء مشروعات جديدة لمواجهة الزيادة في الأحمال ونقل الطاقة المولدة من مشروعات محطات التوليد الجارى إنشاؤها إلى مراكز الأحمال والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية.

الحمل الأقصى من المستهدف أن يرتفع الحمل الأقصى ليصل إلى 352003 ميجاوات بنسبة زيادة 1,5% قدرها 1000 ميجاوات عن المتوقع وقد بلغ الحمل الأقصى الفعلى 33800 ميجاوات.



تحسين نسبة الفقد :

· من المتوقع انخفاض نسبة الفقد في الطاقة من 3,66% عام 2021/2022 إلى3,41% في عام 2022/2023 وتستهدف الشركة المصرية لنقل الكهرباء الوصول بهذه النسبة إلى 3,35% للعام المالى 2023/2024 وهذه النسب غير متضمنة استهلاك المستعمرات والاستهلاك الذاتى.

· وذلك عن طريق الاستمرار في إحلال شبكات ذات الجهد 33 ك.ف بشبكات ذات الجهد 66 ك.ف واستخدام الجهد 220 ك.ف بدلاً من 132 ك.ف وإعادة توزيع الأحمال في محطات المحولات والاستمرار في تركيب المكثفات على الجهود المتوسطة في محطات محولات الجهد العالى وقيام مراكز التحكم باستغلال القدرات غير الفعالة المتاحة بمحطات الإنتاج.