«الكهرباء» تقرر وقف التعامل بنظام الممارسة نهاية ديسمبر



أعلنت شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء إنهاء العمل بنظام الممارسة لكg المشتركين الراغبين في توصيل التيار الكهربائي.

وأضاف المهندس إيهاب الفقي، العضو المنتدب لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، لـ”المال”، أنه تم إعطاء مهلة لكل المشتركين بنظام الممارسة شهرًا لسداد كل التكاليف الخاصة بتركيب العدادات.

وأوضح أنه لن يتم السماح بتوصيل التيار مرة أخرى بنظام الممارسة للمباني المخالفة، بداية من أول يناير المقبل.

وتُعدّ المحاسبة بنظام الممارسة لسارقى التيار الكهربائي والمخالفين، نظامًا غير عادل، سواء للدولة أو للمواطن؛ لأنه يعتمد على حساب متوسط الاستهلاك وغير دقيق، لذلك يُعدّ تركيب عداد كهرباء كودى فى مصلحة المواطن؛ لأنه يحاسبه على قيمة الاستهلاك الفعلي فقط،