«الكهرباء» تقرر خفض مدة تخفيف الأحمال إلى ساعة بدلًا من اثنتين

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة، أنه تم تقليص مدة تخفيف الأحمال لتكون ساعة بدلًا من اثنتين منذ أمس الجمعة.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ”المال” أنه تم إبلاغ مركز التحكم بكل المحافظات بتطبيق الأوقات الجديدة لتخفيف الأحمال.

وأشارت إلى أن تخفيف الأحمال سيبدأ من الساعه 11 صباحًا إلى منتصف الليل، ولن يتم قطع التيار ما دون ذلك.

وأوضحت أنه سيتم التنسيق مع المحافظات لإعلام المواطنين بمواعيد انقطاع التيار الكهربائي لاتخاذ التدابير الخاصة بهم منعًا لتأثر الأعمال بانقطاع التيار.

وأكدت أن هناك تحسنا كبيرا في الشبكة القومية للكهرباء وانخفاضا في الاستهلاك بشكل طفيف، إضافة إلى تحسن كميات الغاز.