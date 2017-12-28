الكهرباء تقدم كشف حساب لمشروعات التوزيع والعدادات ومعالجة الفواتير

عمر سالم أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة كشف حساب القطاع، خلال العام الحالى، فى جميع المجالات، سواء الإنتاج أو النقل والتوزيع، بكل شركاتها التابعة. وأوضحت الوزارة أنه يتم تنفيذ أكبر مشروع لتطوير وتوسعة شبكات التوزيع بقيمة 24 مليار جنيه، بالإضافة إلى خطوات للقضاء على شكاوى الفواتير، وتنف

عمر سالم





أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة كشف حساب القطاع، خلال العام الحالى، فى جميع المجالات، سواء الإنتاج أو النقل والتوزيع، بكل شركاتها التابعة.

وأوضحت الوزارة أنه يتم تنفيذ أكبر مشروع لتطوير وتوسعة شبكات التوزيع بقيمة 24 مليار جنيه، بالإضافة إلى خطوات للقضاء على شكاوى الفواتير، وتنفيذ خطوات للتحول نحو الشبكات الذكية عبر عدة إجراءات يتضمنها التقرير التالى:

وفيما يتعلق بتطوير شبكات توزيع الكهرباء:

تخطط الوزارة للتوسع أيضًا فى شبكات توزيع الكهرباء من خلال خطة تستهدف زيادة عدد موزعات الجهد المتوسط والمحولات والخطوط والكابلات على الجهدين المتوسط والمنخفض بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالى 24 مليار جنيه، منها 19.4 مليار جنيه قيمة قرض نجح القطاع فى توقيع عقد التمويل المشترك الخاص به لتطوير شبكة التوزيع بين الشركة القابضة لكهرباء مصر ومجموعة البنوك ووكيلًا عنهم البنك الأهلى المصرى وباقى التكلفة ضمن خطط ذاتية لشركات توزيع الكهرباء، وذلك على مدار عام ونصف العام.

وفيما يتعلق بالرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى للتحول التدريجى من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية:

ترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تتميز باستخدام التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات، التعامل مع كل مصادر توليد الكهرباء، ومن بينها مصادر التوليد الموزعة ووحدات تخزين الكهرباء، المساهمة بشكل كبير في تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتأمين التغذية الكهربائية وخفض الانبعاثات، وجود آلية رصد الأعطال وإعادة التيار بطريقة أوتوماتيكية بالكامل باستخدام نظام (SCADA). وجارٍ العمل حاليًّا على إنشاء 20 مركز تحكم في شبكات النقل والتوزيع تغطى كل أنحاء الجمهورية.

وفيما يتعلق بجهود القطاع للتغلب على الأسباب الجذرية للقراءات الشاذة للعدادات وانتظام قراءة العدادات والاهتمام بدقتها:

واستكمالًا للخطة التى يقوم بها القطاع للتغلب على الأسباب الجذرية للقراءات الشاذة وكذلك لانتظام عملية قراءة العدادات والاهتمام بدقتها، تم التعاقد مع شركة “شعاع للخدمات العامة” لإسناد عملية قراءة العدادات لشركة شعاع، وذلك لمدة ثلاث سنوات بدأت المرحلة الأولى منه بحلول أول ديسمبر المقبل كمرحلة تجريبية بقطاع كامل بكل شركة من شركات التوزيع التسع تمهيدًا لتعميمها تدريجيًّا على باقى القطاعات بكل شركة، ويتم اسناد عملية الكشف لشركة شعاع للقيام بتسجيل القراءات الحقيقية للمشتركين كل شهر، دون تحميل المواطن أي تكاليف إضافية.

وفيما يتعلق بالعدادات الذكية:

وفى مجال العدادات الذكية فإنه يجري حاليًّا تنفيذ أول مشروع ريادى فى المنطقة بمرحلة تجريبية لتركيب حوالى (250 ألفًا) من العدادات الذكية فى نطاق ست شركات توزيع، فضلًا عن تركيب 1 مليون عداد ضمن مشروع تحديث 3 مراكز تحكم بشبكات توزيع الكهرباء، والذى تموله هيئة التعاون الدولى اليابانية (JICA)، ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية (حوالى 30 مليون عداد) بعدادات أخرى ذكية أو مسبوقة الدفع، بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها خلال السنوات العشر المقبلة.

جدير بالذكر أنه تم حتى الآن تركيب ما يزيد على 4,4 مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء، كما تم التعاقد مع شركات الدفع الإلكترونى لتوفير نقاط شحن موزعة بكثرة على مستوى الجمهورية لشحن كروت العدادات مسبوقة الدفع وتحصيل الفواتير.

وفيما يتعلق بترشيد الطاقة:

تم توقيع عقد بين وزارات التنمية المحلية والمالية والكهرباء والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروع تخفيض الاستهلاك في الإنارة العامة بأعمدة الشوارع الذى يبلغ عددها 3.89 مليون كشاف إنارة عن طريق استبدال كشافات الإنارة الحالية (250-400 وات) صوديوم بكشافات صوديوم عالى الضغط (100-150 وات)، بالإضافة إلى كشافات الليد حيث تم تركيب ما يقرب من 1,7 مليون كشاف.