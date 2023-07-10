«الكهرباء» تفتتح مركز خدمة عملاء في حي أول طنطا بـ«جنوب الدلتا للتوزيع»

افتتح الدكتور خالد الدستاوى العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع بالشركة القابضة لكهرباء مصر خلال زيارته امس لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء مركز خدمة العملاء بحى اول طنطا برفقه وفد رفيع من الشركة القابضة .

وكان في استقبالهم المهندس حسن محمد البيلي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء ) وكافة القيادات بالشركة .

وتضمنت الزيارة عقد اجتماع موسع مع رئيس الشركة ونواب رئيس مجلس الادارة ورؤساء القطاعات وتم استعرض كافة الملاحظات ومراجعة مؤشرات الشركة

وقد شدد الدستاوى على اهمية تحقيق نسب التحصيل والعمل على تقليل الفقد وتقديم تقرير شهري لحسم مشاكل الفقد اول بأول والعمل على تحليل بيانات المشتركين و ايضا على ضرورة المرور على العدادات مسبوقة الدفع لمعرفة الاستهلاك الفعلي للمشتركين وصحه التوصيلات الفنية.

واوضح على ان العدادات هي الميزان بين الشركة والمشترك مع مراعاه ان يتم تصوير العداد عند تركيبه وأستكمال الاجراءات اللازمة والعمل على التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني للتسهيل على المشتركين .

واكد على ضرورة تطوير مراكز الخدمة وأن يتم الألتزام بالهوية البصرية لسهوله معرفتها من قبل المشتركين مع تقديم خدمه جيدة للمشتركين و العمل على حسن استقبال العميل وضرورة تواجد عمالة مدربة ومؤهلة ولديها مهارات التعامل مع المواطنين .

و يأتي ذلك ضمن خطة وزارة الكهرباء لتحسين الأداء وتفعيل منظومة التحول الرقمي من خلال تطوير مراكز خدمة العملاء علي مستوى الجمهورية، لتقديم الخدمات المتكاملة للمواطن.

وبعد انتهاء الاجتماع قام الدستاوي بجوله تفقديه لمركز التدريب التابع لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء وقام بالمرور على الدورات التدريبة المقامة بالمركز واشاد بمستوى المركز وتناقش مع المتدربين .

ثم توجه سيادته مباشره الى قطاع غرب الغربية التابع لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء لافتتاح مركز خدمة العملاء بحى اول طنطا .

كما صرح البيلي إلى أن المركز الجديد يتميز بالهوية البصرية الموحدة لقطاع الكهرباء والجاري تعميمها على باقي مراكز الخدمة التابعة لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء .