الكهرباء تفتتح مؤتمرا لمناقشة مستقبل قطاع الطاقة والهيدروجين الأخضر

افتتح اليوم المهندس اسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة معرض ومؤتمر عن الطاقة لمناقشة مستقبل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ، لاسيما أن مصر تعد أكبر تجمع لخبراء الطاقة في شمال إفريقيا.

ويأتي المؤتمر بناء على رؤية مصر لاستراتيجية 2030 لامتلاك اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع حيث يعتبر قطاع الطاقة أحد ركائزه الأساسية التي تهدف إلى تلبية متطلبات التنمية المستدامة الوطنية ، وتعظيم الاستخدام الفعال لمختلف الموارد المتجددة التي تسهم في النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة ، بقطاع قادر على التنبؤ والتكيف مع التطورات الدولية حتى تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة

و تستضيف مؤتمر مصر لريادة الطاقة 2022 ، حيث يتكون من ثلاثة مؤتمرات تهدف إلى جمع صناع القرار في صناعة الطاقة واللاعبين الرئيسيين والخبراء والمبتكرين والباحثين والتكنولوجيا من القطاعى الخاص والحكومي لمناقشة أحدث الابتكارات والمشروعات والاستثمارات ، واللوائح ، والفرص في الصناعة ، للتواصل وتطوير الحلول لتلبية النمو السريع للطاقة في مصر والمنطقة.

ويناقش المؤتمر

1. رؤية مصر الاستراتيجية 2030

2. استراتيجية مصر المتكاملة للطاقة المستدامة (ISES) حتى عام 2035

3. توجهات الحكومة المصرية نحو توطين الصناعات.

4. أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة SDG 2030

وتتضمن اهداف المؤتمر

• توفير منصة لصناع القرار في صناعة الطاقة ، واللاعبين الرئيسيين ، والممارسين ، وباحثين لتقديم ومناقشة أحدث المشاريع والاستثمارات والابتكارات والاهتمامات ، وأفضل الممارسات في هذا القطاع.

• تعزيز التعاون الإقليمي والدولي.

• إبراز أنجح المشروعات والفرص الاستثمارية في هذا المجال.

• تقديم التقنيات الجديدة التي تدعم صناعة الطاقة لأصحاب المصلحة المعنيين ، ومناقشة الاستثمار في توليد ونقل وتوزيع الطاقة

الموضوعات الرئيسية:

§ مشروعات الربط الكهربائى بين مصر والدول الأخرى ، التحديات والفرص.

§ كفاءة الطاقة والتخزين

§ إدارة الطاقة

§ التعاون بين مصر والدول الأفريقية

§ الرقمنة : الوصول التكنولوجي إلى خدمات الكهرباء

§ السوق العربية المشتركة للكهرباء

§ تمكين المرأة في مجال الطاقة

§ الخطوط البحرية لنقل الميثانول الأخضر واللوجستيات

§ مشروع محطة كهرباء جبل عتاقة لتوليد الكهرباء من مياه الصرف الصحي

§ شبكات المستقبل

§ التركيز على الرقمنة: والحلول الذكية في قطاع الطاقة



الطاقة النظيفة والاستدامة “يوم الاستدامة”

الموضوعات الرئيسية:

مبادرات الاستدامة في مصر ومؤتمر الأطراف cop 27 ، بالاضافة الى مشروعات الطاقة المتجددة في مصر (طاقة الرياح – الطاقة الشمسية) ، ومناقشة تزويد القارة الأفريقية بالطاقة المتجددة والتى تتضمن خارطة طريق لإزالة الكربون وتحويل النفايات إلى طاقة.

كما سيناقش المؤتمر صناعات إزالة الكربون ، والسيارات الكهربائية ومحطات شحن السيارات الكهربائية ، وصناعة الهيدروجين الأخضر ، بالاضافة الى مشروعات تحلية المياه بالطاقة الشمسية

كما تعد مصر الممر الأخضر والتواصل بين مصر وأفريقيا وأوروبا في مجال الطاقة المتجددة ، وتسعي للتركيز على كفاءة الطاقة ، والرقمنة في الطاقة المتجددة