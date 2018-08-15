«الكهرباء» تفاوض «ستيت جريد» لإنشاء مركز تحكم بالعاصمة الإدارية

■ مصادر: الشركة الصينية أضافت 100 كيلومتر كابلات للشبكة الموازية عمر سالم: تتفاوض وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مع شركة ستيت جريد الصينية لإنشاء مركز تحكم قومى تبادلى فى العاصمة الادارية الجديدة خلال الفترة المقبلة.وكشفت مصادر مسئولة بالشركة القابضة لكهرباء مصر أن إجمالى استثمارات

■ مصادر: الشركة الصينية أضافت 100 كيلومتر كابلات للشبكة الموازية



عمر سالم:



تتفاوض وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مع شركة ستيت جريد الصينية لإنشاء مركز تحكم قومى تبادلى فى العاصمة الادارية الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وكشفت مصادر مسئولة بالشركة القابضة لكهرباء مصر أن إجمالى استثمارات المركز يقدر بنحو مليار جنيه، ستتولى القابضة تمويلها عبر قروض حصلت عليها العام الماضي.

ووقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء قرضاً بقيمة 18 مليار جنيه خلال يوليو 2017، مع تحالف يضم 5 بنوك مصرية بقيادة البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، بصفتهما وكيلى التمويلات، بالإضافة لكل من بنك قطر الوطنى الأهلى QNB والعربى الأفريقى الدولى، والتجارى الدولى CIB.

وأضافت المصادر أن المفاوضات فى مرحلة متقدمة، ومن المرتقب توقيع العقود بين الطرفين والبدء فى تنفيذ المركز قبل نهاية العام.

وتستهدف الوزارة تشغيل المركز قبل نهاية 2019، وذلك ضمن خطتها لتطوير وتحديث مشروعات شبكات نقل وتوزيع الكهرباء التى تتخطى استثماراتها 36 مليار جنيه، وفقا للمصادر.

وتمتلك مصر 6 مراكز تحكم قومى وإقليمى حالياً، وهى المركز القومى للطاقة، والقاهرة الإقليمي، والتبادلى بالعباسية، والإسكندرية الإقليمي، وغرب الدلتا، بالإضافة إلى تحكم القناة الإقليمي، وتستهدف الوزارة زيادتها لأكثر من 10 خلال الفترة المقبلة.

فى سياق مختلف، كشفت المصادر أن شركة «ستيت جريد» الصينية انتهت حتى الآن من تنفيذ أكثر من 100 كيلومتر كابلات، من إجمالى 1210 كيلومترات تمثل إجمالى طول الشبكة القومية الموازية.

وكانت مصادر قد أكدت لـ«المال» أن الشبكة الموازية التى يتم إنشاؤها ستكون بجهد 500 كيلوفولت، لكى تتحمل الضغوط والطاقة المنتجة المقرر إضافتها على الشبكة القومية، لافتًا إلى أن الشركة المصرية طورت شبكة نقل الكهرباء لتستوعب 45 ألف ميجاوات.

وأشارت إلى أن المشروع يمثل %40 من طول الشبكة الحالية بإجمالى استثمارات 660 مليون دولار، بما يعادل 10 مليارات جنيه، وتتعاون الشركة الصينية مع العديد من المقاولين المحليين لسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية قبل الصيف المقبل.