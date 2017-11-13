الكهرباء تفاوض المالية لإصدار ضمانات تتجاوز 3 مليارات دولار

❏ «المصرية للنقل» تفحص ملفات 30 شركة لتأهيلها قبل نهاية 2017 عمر سالم تتفاوض وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حاليًّا مع وزارة المالية للبدء فى إصدار ضمانات مالية بأكثر من 3 مليارات دولار، لمشروعات المرحلة الثانية من تعريفة شراء الطاقة المتجددة.…

❏ «المصرية للنقل» تفحص ملفات 30 شركة لتأهيلها قبل نهاية 2017

عمر سالم

تتفاوض وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حاليًّا مع وزارة المالية للبدء فى إصدار ضمانات مالية بأكثر من 3 مليارات دولار، لمشروعات المرحلة الثانية من تعريفة شراء الطاقة المتجددة.

قالت مصادر مسئولة بالوزراة، إن الضمانات المطلوبة تخص نحو 30 مشروعا، جميعها للطاقة الشمسية، وتصل استثماراتها إلى 1.5 مليار دولار وبقدرات 1500 ميجاوات.

وكانت «المال» قد نشرت أن 30 شركة عالمية ومحلية تمكنت من تحقيق الإغلاق المالى لمشروعاتها الأسبوع الماضى، منها 13 كيانًا حصلت على تمويلات من مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة البنك الدولى.

وأشارت المصادر إلى أنه يتم التفاوض حول مدة الضمانات، لا سيما وأن مدة تشغيل المشروعات تصل لنحو 20 سنة.

وتلتزم «المالية» بموجب الضمانات بسداد أى مستحقات تعجز وزارة الكهرباء عن دفعها للمستثمرين، مقابل الطاقة الكهربائية المنتجة والتى ستحصل عليها.

وأضافت المصادر أن وحدة التعريفة بالشركة المصرية لنقل الكهرباء بالتعاون مع هيئة الطاقة المتجددة، تفحص حاليًّا الملفات التى قدمتها الشركات للتأكد من استيفاء الأوراق والإجراءات المطلوبة، على أن يتم تأهيلها بشكل نهائى لتنفيذ المشروعات، قبل نهاية 2017.

وكان وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر قد أعلن سبتمبر 2016 ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻰ ﻗﺪﺭﺍﺕ 4300 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ، ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ 6 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻳﺼﻞ ﺳﻌﺮ شراء ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ إلى 102.8 ﻗﺮﺵ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ، ومن المشروعات ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺇﻟﻰ 8.4 ﺳﻨﺖ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ، ويبلغ ﺳﻌﺮ ﺷراء ﺍﻟﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ 7 ﺳﻨﺘﺎﺕ.