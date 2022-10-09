الكهرباء تفاوض «التعمير الألماني» لتمويل تحديث توربينات السد العالي

تتفاوض وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة فى شركة المحطات المائية، مع بنك التعمير الألمانى KFW لتمويل مشروع تطوير توربينات توليد الطاقة من السد العالى.

وتعد «المحطات المائية» إحدى الشركات التابعة للقابضة لكهرباء مصر، وتمتلك 6 وحدات لتوليد الكهرباء الكهرمائية، ويصل عدد التوربينات فى السد العالى إلى 12، قدرة الواحدة 175 ميجاوات.

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة فى تصريحات لـ«المال» أن البنك أبدى ترحيبه بتمويل المشروع، متوقعة أن تتجاوز قيمته نحو 600 مليون جنيه.

وأضافت أن بنك التعمير الألمانى أحد أبرز الجهات الداعمة للمشروعات النظيفة والمتجددة، وأتاح تمويلا يصل لنحو 800 مليون جنيه لصالح تطوير محطات محولات السد العالى خلال الأشهر الماضية.

مصادر: المناقشات فى مراحل متقدمة.. وترحيب مبدئى من البنك لرفع الكفاءة والإنتاجية

وأوضحت أن المناقشات فى مراحل متقدمة، وأن المشروع المتفاوض بشأنه يأتى لرفع كفاءة وإنتاجية التوربينات الخاصة بتوليد الطاقة الكهربائية عبر السد العالى خلال السنوات المقبلة، وإطالة العمر الافتراضى لها.

ويصل متوسط إنتاج مصر من الطاقة عبر المحطات المائية 13 مليار كيلووات ساعة.

كانت «المحطات المائية» قد طرحت مناقصة عالمية على الشركات لتطوير محطات محولات السد العالى وخزان أسوان 1 و 2 وتأهل لها 3 شركات ألمانية وصينية وكرواتية، انفردت «المال» بنشر تفاصيلها.

وسيقوم الفائز بمناقصة تطوير محطات المحولات بتوريد 20 محولًا لعملية التأهيل، بواقع 12 لمحطة كهرباء السد العالي، إلى جانب محول آخر احتياطى، و5 لمحطة توليد خزان أسوان 1، و2 لخزان أسوان 2.