الكهرباء تفاضل بين قنا والأقصر لتنفيذ مشروع ديروط

عمر سالمتفاضل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حاليًّا بين محافظتى قنا والأقصر لاختيار الموقع الجديد لتنفيذ مشروع محطة ديروط، التابع لشركة أكوا باور السعودية، فى الوقت الذى تتفاوض فيه مع «البترول» حاليًّا لتحديد أى المحافظتين أقرب للشبكة القومية للغازات، وأسهل وأسرع فى عملية مد الخطوط

عمر سالم

تفاضل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حاليًّا بين محافظتى قنا والأقصر لاختيار الموقع الجديد لتنفيذ مشروع محطة ديروط، التابع لشركة أكوا باور السعودية، فى الوقت الذى تتفاوض فيه مع «البترول» حاليًّا لتحديد أى المحافظتين أقرب للشبكة القومية للغازات، وأسهل وأسرع فى عملية مد الخطوط اللازمة لتزويد المشروع بالغاز.

كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قراراً فى 2016 ينص على نقل موقع محطة كهرباء ديروط من محافظة البحيرة إلى إحدى محافظات الصعيد، لتجنب تمركز أغلب المحطات فى الوجه البحرى، وتوزيع الشبكة القومية على مساحات أكبر لتفادى الضغط عليها.

كشفت مصادر بالشركة القابضة لكهرباء مصر لـ«المـال»، أن رأى وزارة البترول سيكون الفيصل فى تحديد الموقع الجديد للمشروع، لا سيما أنها ستكون المسئولة عن تنفيذ خطوط الغاز له .

وتوقعت أن يتم نقل موقع المشروع إلى محافظة قنا، باعتبارها الأقرب، لا سيما أنها تقع بالقرب من ميناء سفاجا بما يتيح إمكانية استقبال الغاز المستورد ونقله للمشروع بسهولة.

وتبلغ قدرة محطة كهرباء ديروط نحو 2250 ميجاوات وتتكون من 3 وحدات مركبة قدرة كل وحدة 650 ميجاوات، وتعد أول محطة تقام بنظام b .o .o، البناء والتشغيل والتملك، وتلتزم وزارة الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة من المشروع .

وتأخر المشروع نحو 3 سنوات للحصول على الضمانة الحكومية، وكان من المقرر تشغيله بحلول عام 2018 ولكن تأخر الإجراءات وقرار تغيير موقعه تسببا فى تأجيله مجدداً.

وأوضحت أن المفاوضات مع شركة أكوا باور شبه متوقفة حاليا لحين الاستقرار على الموقع البديل، موضحاً أن المشروع سيتأخر بشكل كبير عن الجدول الزمنى الخاص ليتم الانتهاء من تنفيذه وتشغيله بحلول عام 2022 بدلا من 2018.

وقالت المصادر إنه ستتم إعادة دراسة المشروع من جديد وتكلفة إنتاج الكيلووات / ساعة«، مضيفة أن الشركة السعودية ما زالت ملتزمة بالمشروع وتبدى استعدادًا لتنفيذه باستخدام تكنولوجيا أمريكية من جنرال إليكتريك.

ﻳﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻧﺤﻮ 10 ﺗﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻣﺤﻠﻴﺔ، ﺗﺄﻫﻠﺖ ﻓﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮﻭﻉ، ﺇﻻ ﺃﻥ «ﺃﻛﻮﺍ ﺑﺎﻭﺭ» ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻫﻰ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻘﺪﻣﺖ خلال 2015، ﺑﻌﺮﻭﺿﻬﺎ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ، ﺍﻟذى ﺗﺼﻞ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺗﻪ إلى ﻨﺤﻮ 2.5 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ.