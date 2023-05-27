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«الكهرباء»: تغذية الأماكن والمنشآت الحيوية بمدينة أبوسمبل بـ18 ماكينة طوارئ لحين إصلاح البرج 87

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وزير الكهرباء يتابع بشكل مستمر إجراءات اعادة التيار

«الكهرباء»: تغذية الأماكن والمنشآت الحيوية بمدينة أبوسمبل بـ18 ماكينة طوارئ لحين إصلاح البرج 87
عمر سالم

عمر سالم

11:40 ص, السبت, 27 مايو 23

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في بيان عاجل، أنه تم استكمال التغذية الكهربية لكل المنشآت الحيوية والفنادق والمستشفيات والمناطق الأثرية بمدينة أبوسمبل بعد انقطاع التيار الكهربائي عنها مساء أمس.

جريدة المال

وأضافت الوزارة أنه تمت التغذية لكل المنشآت بواسطة 18 ماكينة طوارئ، ويستمر العمل على قدم وساق لإحلال برج رقم 87 جهد 66 كيلو فولت الذى حدث فيه التواء نتيجة الرياح الشديدة بمدينة أبوسمبل وتجهيز البرج الجديد لتركيبه.

وأشارت إلى متابعة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر العمل المستمر والتنسيق مع المحافظة والجهات المعنية لسرعة الإصلاح واستقرار التغذية الكهربية بالمدينة.

جريدة المال
الكهرباء تبدأ إصلاح برج أبوسمبل المتعطل
عمر سالم

عمر سالم

11:40 ص, السبت, 27 مايو 23