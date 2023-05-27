«الكهرباء»: تغذية الأماكن والمنشآت الحيوية بمدينة أبوسمبل بـ18 ماكينة طوارئ لحين إصلاح البرج 87

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في بيان عاجل، أنه تم استكمال التغذية الكهربية لكل المنشآت الحيوية والفنادق والمستشفيات والمناطق الأثرية بمدينة أبوسمبل بعد انقطاع التيار الكهربائي عنها مساء أمس.

وأضافت الوزارة أنه تمت التغذية لكل المنشآت بواسطة 18 ماكينة طوارئ، ويستمر العمل على قدم وساق لإحلال برج رقم 87 جهد 66 كيلو فولت الذى حدث فيه التواء نتيجة الرياح الشديدة بمدينة أبوسمبل وتجهيز البرج الجديد لتركيبه.

وأشارت إلى متابعة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر العمل المستمر والتنسيق مع المحافظة والجهات المعنية لسرعة الإصلاح واستقرار التغذية الكهربية بالمدينة.