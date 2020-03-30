«الكهرباء» تعيد طرح مناقصة مركز التحكم الإقليمى للطاقة بطلخا بعد تعديل الشروط

تأهلت فى الطرح الأول وتمتلك التكنولوجيا والخبرة المطلوبة

أعادت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة فى الشركة المصرية لنقل الكهرباء طرح مناقصة إنشاء مركز تحكم إقليمى للطاقة بمدينة طلخا، على 3 شركات عالمية تضم «جنرال إليكتريك الأمريكية، ونارى الصينية، وABB السويسرية».

كشفت مصادر مسئولة بالوزارة، فى تصريحات، لـ«المال»، أنه تمت إعادة طرح المناقصة على الشركات الثلاث منذ أيام، بعد إجراء تعديلات على بعض الشروط والمواصفات الفنية أقرّتها «المصرية لنقل الكهرباء» مؤخرًا.

وأضافت أن إعادة الوزارة الطرح على الشركات الثلاث ترجع إلى أن هذه الكيانات كانت قد تقدمت للمناقصة وتأهلت للمنافسة فيها، فضلًا عن أنها تمتلك التكنولوجيا والخبرات المطلوبة.

وانفردت «المال»، فى نهاية يناير الماضي، بأسماء الشركات الثلاث التى تقدمت بعروضها المالية والفنية للمنافسة على مناقصة إنشاء مركز تحكم إقليمى للطاقة بمدينة طلخا فى دلتا مصر، لصالح «المصرية لنقل الكهرباء».

وأوضحت المصادر أن تمويل إنشاء المركز سيتم عبر قرض بقيمة 50 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية تم التوقيع عليه أواخر 2016، كما سيجرى طرح المناقصة على الشركات العالمية خلال الربع الثالث من 2019.

وأشارت إلى أن المشروع يشمل ربط نحو 100 محطة محولات، وإدارتها من خلال المركز، وسيتم توقيع عقد تجهيز وتوريد مع الشركة الفائزة بواسطة «المصرية لنقل الكهرباء»، يقضى بإضافة أحدث وسائل المراقبة والمتابعة، كما يتضمن أحكام تشغيل وصيانة وبرامج تدريب للعاملين.

وقالت المصادر إنه سيكون على الشركة الفائزة توريد أجهزة الاتصال والمعلومات الخلوية، وسيتم تنفيذ المركز بنظام تسليم المفتاح.

وتوقعت أن تستغرق مدة تنفيذ التنفيذ نحو «عام ونصف»، ومن المقرر تشغيله قبل نهاية 2021، فى إطار خطة الدولة لتحديث وتطوير شبكاتها، والتحول نحو تكنولوجيا الشبكات الذكية.