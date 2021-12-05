«الكهرباء» تعيد طرح مناقصة تطوير محطات السد العالى وخزان أسوان على الكيانات العالمية

أعادت شركة المحطات المائية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة طرح مناقصة تطوير وتحديث محطات توليد الطاقة فى السد العالى، وخزان أسوان 1 و 2 على الشركات العالمية نهاية الأسبوع الماضى.

كانت «الكهرباء» ألغت مناقصة تطوير السد العالى نهاية نوفمبر الماضى بسبب عدم توافر الشروط المطلوبة فى كراسة الشروط سوى فى تحالف واحد فقط من إجمالى 4 كيانات متنافسة على المناقصة.

وكشفت مصادر مسئولة فى «الكهرباء» – فى تصريحات لـ «المـال» – أن إعادة الطرح تمت بعد مفاوضات بين الشركة وبنك التعمير الألمانى «KFW» الممول الرئيسى للمشروع، لتعديل الاشتراطات وتخفيض الشروط وتسهيلها بشكل أكثر، حتى يتمكن أكبر عدد من الشركات العالمية من المنافسة على المناقصة العالمية.

وأشارت إلى أنه تم فتح الباب أمام الشركات العالمية لشراء كراسة الشروط حتى 20 ديسمبر الجارى، وتتوقع تقدم عدد كبير من الشركات للمنافسة على المناقصة بعد إعادة الطرح مجددا.

كانت شركة المحطات المائية طرحت المناقصة لأول مرة على الشركات العالمية والمحلية مطلع سبتمبر الماضى، واشترت نحو 22 كيانا كراسة الشروط، فيما لم يتقدم سوى 4 تحالفات وشركات للمنافسة على المناقصة.

وأضافت المصادر أن الاشتراطات المالية والفنية التى وضعها بنك التعمير الألمانى الممول للمناقصة، فى كراسة الشروط كانت صعبة بالنسبة للشركات، فلم يستطع سوى كيان واحد استيفاء الاشتراطات.

وتضمنت الكيانات الأربعة المتنافسة على المناقصة الملغية «إكس دى إيجيماك» المصرية الصينية، و«سيمنس» الألمانية، وتحالف «إنبى – بجسكو»، بالإضافة إلى شركة رابعة لم تعلن المصادر عنها.

ومن المرتقب أن تصل التكلفة المبدئية لعملية التأهيل إلى 26 مليون يورو، ترتفع مع انتهاء الأعمال إلى 41 مليونا، علما بأن «KFW» هو الممول للمشروع وفق اتفاقية تم توقيعها بين مصر وألمانيا، ضمن التعاون المشترك بين القطاع والحكومة الألمانية.

وتضم المناقصة توريد محولات لعملية التأهيل تصل إلى 20، مقسمة إلى 12 لمحطة كهرباء السد العالى، إضافة إلى محول احتياطى، و5 لمحطة توليد خزان أسوان 1، و2 لمحطة خزان أسوان 2، لافتًا إلى أن المحولات الموجودة بمحطات السد العالى قديمة، وكان يتم إجراء صيانة وتركيب قطع غيار لها باستمرار، وهو ما ساعد على استمرارها فى الخدمة.