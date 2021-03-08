«الكهرباء» تعيد طرح ممارسة تطوير منطقة شق الثعبان على الشركات المحلية

كانت وزارة الكهرباء قد طرحت الممارسة مطلع فبراير الماضى، ثم قامت بإلغائها منتصف الشهر ذاته.

أعادت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة طرح ممارسة تطوير منطقة شق الثعبان والتى تتضمن تحويل 4 خطوط كهرباء هوائية إلى كابلات أرضية.

وكانت وزارة الكهرباء قد طرحت الممارسة مطلع فبراير الماضى، ثم قامت بإلغائها منتصف الشهر ذاته.

وكشفت مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء، فى تصريحات لـ«المال»، أن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أصدر تعليمات بإعادة الطرح مجددا على أن يتم تلقى العروض وفتح المظاريف اليوم الاثنين 8 مارس.

وأوضحت المصادر أن وزارة الكهرباء لم تضع بند أفضلية المنتج المحلى فى الممارسة مجددا، لافتا إلى أن الممارسة محدودة على الشركات المحلية فقط.

وتتضمن الممارسة تحويل 4 خطوط هوائية إلى كابلات أرضية بإجمالى أطوال يبلغ 17 كيلومترا ضمن خطة الوزارة الإستراتيجية.

ولفتت إلى أنه سيتم تحويل «خط جنوب القاهرة -جنوب المعادى» بإجمالى مسار طول 3.5 كم، وبمبلغ تأمين ابتدائى نحو 2.2 مليون جنيه.

وأوضحت المصادر أن الخط الثانى يتضمن «وادى حوف – مترو طرة» بإجمالى طول 4 كم بمبلغ تأمين نحو 770 ألف جنيه، وكابلات جهد 66 كيلوفولت، كما يتضمن الخط الثالث تحويل «زهراء المعادى – طرة» بطول مسار 5 كيلومترات، وبمبلغ تأمين 960 ألف جنيه.

ويتضمن الخط الرابع تحويل «جنوب المعادى – طرة» بإجمالى مسار طول 3.5 كيلو متر وبتكلفة تأمين ابتدائى نحو 672 ألف جنيه وبجهد 66 كيلوفولت.

يشار إلى أن وزارة المالية كانت قد قامت بتدبير تمويل يصل لنحو 200 مليون جنيه لصالح وزارة الكهرباء لتنفيذ المرحلة الرابعة من خطة تحويل الكابلات الهوائية إلى أرضية.

وأعلنت «الكهرباء» خلال 2016 عن خطة لنقل خطوط الضغط العالى للقضاء على أى مخاطر، وإحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية، أو تغيير مسارها عن الكتلة السكنية وتتولى وزارة التخطيط تمويل تلك الخطة.

وتتضمن الخطة تحويل الخطوط الهوائية (الجهد المتوسط) إلى كابلات أرضية، بعد زحف الكتلة السكانية على مسارات الخطوط القائمة بالفعل، وتقوم شركات التوزيع بحصرها.

وتتركز أعمال المشروع فى الكتل السكانية التى يقام عليها أبراج الضغط العالى والمتوسط، ويجرى التنسيق مع المحليات والجهات الأخرى ذات الصلة.