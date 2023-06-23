الكهرباء تعلن عودة التيار لمنطقة نجع حمادي الصناعية بعد حادث فصل محطة المحولات

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عودة التيار الكهربائي لمنطقة نجع حمادي، المناطق المتأثرة بعد الفصل التلقائي لمحطة محولات نجع حمادي.

وزير الكهرباء

وأضافت الوزارة في بيان لها أنه بحلول الساعة 13:30 حدث فصل تلقائي لمهمات محطة محولات نجع حمادى الصناعية جهد 500 ك.ف. أدى إلى فصل التيار الكهربى عن بعض المدن والمناطق التى يتم تغذيتها من محطة محولات نجع حمادى الصناعية وبعض الدوائر المتصلة بها.

وأوضحت الوزارة أنه على الفور تم العمل على سرعة إعادة التوصيل الكهربى لهذه المهمات وتم عودة التغذية الكهربية لبعض المناطق المفصولة تدريجيا ويجرى العمل على عودة التيار الكهربى لكافة المناطق.