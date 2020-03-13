الكهرباء تعلن عودة التيار لمحافظة الوادي الجديد

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة عن عودة التيار الكهربائي إلى محافظة الوادي الجديد بالكامل بعد انقطاعها، بسبب سوء الأحوال الجوية.

كانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق أنه نتيجة سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح الشديدة حدث التواء لعدد ٧ أبراج جهد٢٢٠ كيلو فولت ٠ على خط نجع حمادى/ أبو طرطور الذى يبلغ طوله287 كم الذى يغذى الوادى الجديد، وذلك من برج رقم287 إلى برج رقم293 مما أدى إلى انقطاع التغذية الكهربية لمحافظة الوادى الجديد.



واضافت الوزارة أنه بعد مجهودات متواصلة تم إعادة تغذية أبوطرطور وبلاط بالوادى الجديد عن طريق خط بلاط / شرق العوينات جهد ٢٢٠. برج كهرباء

وعلى الفور قامت شركة التوزيع بعمل اللازم نحو إعادة التيار الكهربى لكل المناطق المتأثرة بانقطاع التغذية الكهربية فى كل من الداخلة والخارجة وبلاط باريس وشرق العوينات التابعة لمحافظة الوادى الجديد.

وأضافت الوزارة أنه متبقي بعض الأماكن المتفرقة على ضواحى مدينة باريس، وتستمر الجهود لإعادة التيار الكهربى سريعا لها مع العلم بأنه تم الدفع بعدد من ماكينات الطوارئ لتغذية الأحمال المفصوله بقرى باريس لحين الإصلاح.