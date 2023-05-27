الكهرباء تعلن عودة التيار إلى أبوسمبل في وقت قياسي وغير مسبوق

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة أنه خلال الساعة 14:30 تم الانتهاء من تركيب البرج الجديد 87 والبدء في التغذية الكهربية لمدينة أبوسمبل من الشبكة الكهربية الرئيسية في وقت قياسي غير مسبوق وفي أوقات وأجواء الطقس الصعبة بالمنطقة.

وتوجه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالشكر والإشادة بكل العاملين والقيادات في كل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء لما تم من مجهودات كبيرة وإنجاز غير مسبوق فى إحلال وتركيب برج جهد 66 كيلو فولت.

إصلاح برج كهرباء أبوسمبل

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تأمين التغذية الكهربية باستخدام 18 ماكينة طوارئ وذلك بسرعة الانتقال والتركيب والتوصيل لمسافة أكثر من 350 كيلومتر ليلا وفي ظل أحوال جوية سيئة ورياح شديدة بكل جدية وتحمل المسئولية لتأمين التغذية الكهربية لمدينة أبو سمبل وسيقوم وزير الكهرباء باستقبال ومكافأة هؤلاء الابطال تقديرا لمجهوداتهم الكبيرة والقيام بواجبهم على اكمل وجه .

وأشاد شاكر بالتعاون والتنسيق الرائع مع المحافظة وكل الجهات المعنية لسرعة إنجاز ما تم من عمل لتوفير التغذية الكهربية للمنطقة .

وأكد شاكر التزام واستمرار رجال الكهرباء فى كل مكان بتلبية واستقرار التغذية الكهربية على أرض مصر الحبيبة.

وأكد استمرار المتابعة لاستقرار التغذية الكهربية خاصة فى ظل عدم استقرار الظروف الجوية بالمنطقة مع استمرار بقاء ماكينات الطوارئ بالمدينة لحين الاطمئنان على استقرار الأوضاع بالمدينة والمناطق المحيطة .

يذكر أن مدينة أبو سمبل توجد في الجزء المصري من النوبة، حوالي 240 كـم جنوب غرب أسوان، وبالقرب من الحدود مع السودان وتشتهر بأنها موقع معابد أبو سمبل، التي بناها الملك رمسيس الثاني ، وتقع في نطاق عمل شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء التى تضم 4 محافظات وهي ( سوهاج، قنا، الاقصر، أسوان) ويبلغ عدد المشتركين في الشركة 3.624 مليون مشترك.