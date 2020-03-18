«الكهرباء» تعلن حدوث حريق بمحطة إنتاج شمال الجيزة

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حدوث حريق محدود، في الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم، فى جزء من حامل الكابلات الخاص بتوربينة رقم 4 في محطة إنتاج شمال الجيزة، وذلك خارج الحائط الخلفى لمبنى التوربينة، وتم فصل الوحدات كإيقاف آمن.

وأضافت الوزارة، في بيان عاجل لها، أنه تمّت السيطرة على الحريق، ولم يتأثر جسم التوربينة أو الغلاية، ولم تحدث أى إصابات، ولم تؤثر على استقرار الشبكة أو التغذية الكهربيـة، وجارٍ عمل اللازم لتحديد الأسباب الفنية التى أدت إلى ذلك.

وتتكون المحطة من 6 توربينات غازية وقدرة كل منها 250 ميجاوات، وبها 6 غلايات لاستعادة الطاقة تستخدم حرارة عادم الوحدات الغازية لتوليد البخار الذى يستخدم لتشغيل 3 توربينات بخارية؛ قدرة كل منها 250 ميجاوات.