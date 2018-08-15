الكهرباء تعلن حالة الطوارئ وتدفع بالمحطات المتنقلة استعداداً لعيد الأضحي

عمر سالم أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حالة الطوارئ بجميع شركات الكهرباء سواء النقل أو التوزيع أو الإنتاج، خلال أيام عيد الأضحى، لتفادى حدوث أى أعطال فنية. وأكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة، أن الدكتور محمد شاكر…

عمر سالم

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حالة الطوارئ بجميع شركات الكهرباء سواء النقل أو التوزيع أو الإنتاج، خلال أيام عيد الأضحى، لتفادى حدوث أى أعطال فنية.

وأكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أصدر تعليماته بإنشاء غرفة عمليات مركزية لتلقى شكاوى المواطنين على مستوى الجمهورية.

وأضاف حمزة، فى تصريحات لـ” المال”، أن تعليمات شاكر تشمل وقف أعمال الصيانة الدورية، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وتخصيص غرف عمليات بكل شركة للمتابعة، وغرفة عمليات مركزية بالوزارة لرصد الموقف على مدار الساعة.

وأشار إلى أنه سيتم تأمين التغذية الكهربائية بالمساجد الكبرى أثناء صلاة العيد، والتنسيق مع وزارة الأوقاف لترشيد الاستهلاك بأجهزة التكييف، واستمرار التنسيق مع شرطة الكهرباء لتكثيف الحملات ضد سرقات التيار.

وقال المهندس الحسيني الفار، نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر لشئون التوزيع، إنه سيتم تخصيص فريقًا من الفنيين للاستعانة بهم فى حالة حدوث أى أعطال فنية داخل العاصمة وخاصة فى أماكن التجمعات للاحتفال بالعيد.

وأضاف الفار، أن وزير الكهرباء قرر وقف جميع المناورات والصيانات الدورية وضبط أجهزة التكييف فى المساجد على درجة حرارة 25 درجة مئوية فى أوقات الذروة، خلال أيام العيد، بالإضافة إلى توفير أطقم الصيانة والتشغيل اللازمة لتأمين ومتابعة جميع محطات إنتاج الكهرباء ومحطات المحولات لتأمين الإمداد بالتغذية الكهربائية المنتظمة على مدار الساعة.

وفى سياق متصل، أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم تركيب 20 وحدة توليد كهرباء سريعة بمحطة أسيوط بقدرة 25 ميجا وات لكل وحدة، للسيطرة عن أى انقطاعات قد تحدث فى الصعيد، خاصة أن منطقة الجنوب تعتمد على السد العالى بنسبة كبيرة.

وأضاف المصدر، أن هذه الوحدات تبلغ إجمالى قدراتها 500 ميجا وات لسد احتياجات أهالى الصعيد، لافتًا إلى أن هذه الوحدات تأتى ضمن خطة الوزارة لتحسين كفاءة إنتاج الكهرباء وحل أزمة انقطاع التيار الكهربائى.

وأشار إلى أنه من المقرر تركيب 20 وحدة تكثيف التوليد بمحطات سمنود ونيفيا وأسيوط لتحسين كفاءة وزيادة الطاقة المولدة للاستفادة منها لتغطية الأحمال المطلوبة من منطقة الجنوب، خاصة فى أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال المهندس ناجي عارف، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن الشركة ستدفع بعدد من مولدات الديزل فى الأماكن الهامة والتجمعات خلال صلاة العيد والاحتفالات.

وأكد أنه سيتم إلغاء الإجازات، وتشكيل فرق عمل وطوارئ على مستويات القطاعات الخاصة بالشركة والدفع بمهندسي الصيانة لحل أي انقطاعات فى الحال.