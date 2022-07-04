الكهرباء تعلن تسجيل «أقصى حمل» خلال ساعة الذروة منذ بداية العام

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تزايد أقصى حمل كهربى ليصل إلى 33 ألف ميجاوات خلال عام 2022 مع استمرار العمل على استقرار التغذية الكهربية.

وبلغ أقصى حمل كهربى خلال ساعة الذروة : 33000 ميجاوات، وكانت القدرات الكهربائية المتاحة : 47900 ميجاوات، وفق بيان الوزارة.

فيما بلغ احتياطي القدرات الكهربائية : 14550 ميجاوات.

ووفق البيان، يتابع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ذلك أولا بأول مع التوجيهات بسرعة الاصلاح عند حدوث اى عطل طارئ ، مع استمرار تلقى اى بلاغات على الخط الساخن 121 على مدار الساعة وكذلك المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء الموحدة.