«الكهرباء» تعلن الطوارئ لمواجهة المنخفض الجوي وحالة الطقس السيئ

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة ، عن استعداداتها واتخاذها كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة موجة الطقس السيئ وحالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وما يصاحبها من عاصفة ترابية ورياح وأمطار على مختلف أنحاء الجمهورية خلال الفترة القادمة.

وكشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة، في تصريحات لـ “المال” أنه تم تأمين المهمات والمنشآت الكهربائية واستقرار التغذية الكهربية ورفع حالات الاستعداد والطوارئ على كافة المستويات بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة.

وأضاف حمزة أنه تم التأكيد على جميع الشركات بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات التابعة والتنسيق مع كافة الجهات بالدولة وتوفير كافة سبل الدعم بما يضمن التشغيل الآمن للشبكة الكهربائية، ومنها اتخاذ الإجراءات الآتية:

كما تم تأمين التغذية الكهربائية لكافة محطات الصرف والرفع والتأكيد على أن تكون مغذاه بمصدرين تغذية مختلفين ويعملان بكفاءة طوال الوقت ، والتأكيد على مراجعة واختبار كفاءة وحدات الطوارئ (وحدات الديزل المصدر الاحتياطي) بكل محطة صرف أو رافع صحي

وتم مراجعة جميع التوصيلات الكهربائية بمحطات الصرف الصحي والرفع والتأكد من صلاحيتها وكفاءتها ، ورفع حالات الاستعداد القصوى لفرق الصيانة والدعم بكافة إدارات وقطاعات الكهرباء وسرعة اتخاذ اللازم في حال ورود أي بلاغ أو شكوى بوجود عطل.

تجهيز ماكينات الطوارئ للدفع بها عند الحاجة ، والتأكيد على توافر جميع المهمات الاستراتيجية بمخازن القطاعات.

كما تتضمن الاستعدادات تواجد جميع فرق إزالة الأعطال للجهدين المتوسط والمنخفض.

ويؤكد القطاع على إستقبال الخط الساخن (121) للابلاغ عن أية أعطال على مستوى الجمهورية حيث تقوم فرق الطوارئ المجهزة التعامل مع الأعطال فى أسرع وقت ممكن.