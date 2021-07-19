طاقة

«الكهرباء» تعلن الطوارئ لمنع أي أعطال خلال عيد الأضحى

لمواجهة أى أعطال وتشكيل غرفة عمليات بالوزارة
عمر سالم 8:26 ص, الأثنين, 19 يوليو 21 8:26 ص, الأثنين, 19 يوليو 21

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انتهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من وضع استعداداتها لاستقبال عيد الأضحي المبارك ، عبر إعلان حالة الطوارئ في كافة القطاعات واتخاذ الإجراءات لمواجهة أى أعطال خلال أيام العيد.

وكشف أيمن حمزة، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن وزير الكهرباء، عقد اجتماعات مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء وشدد خلال الاجتماع بتكثيف الأعمال والإجراءات الخاصة بتأمين واستقرار التغذية الكهربائية.

وزير الكهرباء محمد شاكر
وزير الكهرباء محمد شاكر

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، أن الشركات رفعت حالة الاستعداد القصوى تمهيدا لاستقبال العيد لمواجهة أى أعطال مفاجئة، وتأمين تغذية المساجد الكبرى دون انقطاع، لضمان توصيل التيار بشكل جيد للمواطنين.

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وأكد أنه لا تخفيف للأحمال خلال أيام عيد الأضحي، موضحا أن هناك غرفة عمليات منعقدة بشكل مستمر بمقر الوزارة خلال العيد بالتعاون مع جميع المحافظات لمتابعة الأعطال، وتلقى الشكاوى والتعامل السريع مع أى أعطال، وتخصيص خط اتصال 121 لتلقى أى شكاوى فى الأعطال على مستوى الجمهورية على مدار 24 ساعة.

وقال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر إنه تم وقف جميع الصيانات على مستوى الجمهورية خلال فترة العيد، موضحاً أن شركات التوزيع التسعة على مستوى الجمهورية تستعد بماكينات طوارئ «ديزل» لمواجهة أى أعطال مفاجئة، وتبديل التغذية الكهربائية منها لحين إصلاح الأعطال.

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وأضاف أنه تقرر تزويد المساجد الكبيرة وساحات الاحتفالات بماكينات طوارئ احتياطية، ويجرى الآن مراجعة صناديق وأكشاك الكهرباء المغذية للمساجد، والمنشآت الحيوية وأماكن الاحتفالات الرئيسية ، وجار التنسيق مع شرطة الكهرباء والمحليات، وتكثيف الحملات ضد سرقات التيار.

أوضح أنه تم الاتفاق مع رؤساء القطاعات والإدارات على عمل جدول يومى بالنوبتجيات الموجودة على مدى اليوم التى تنقسم إلى 3 نوبتجيات بمعدل 8 ساعات عمل يوميا بما يحقق العدالة بين العاملين.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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