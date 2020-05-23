«الكهرباء» تعلن الطوارئ خلال عيد الفطر.. وتؤكد: لا انقطاعات

انتهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من وضع استعداداتها النهائية وجهودها لتلبية احتياجات السوق المحلية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، بالتنسيق مع عدة جهات، أبرزها وزارتا الصحة والتنمية المحلية لتأمين التغذية الكهربائية خلال تلك الأيام، خاصة الأماكن الحيوية والعامة.

وقال الدكتور خالد الدستاوي، العضو المتفرغ بالشركة القابضة لكهرباء مصر لشئون شركات توزيع الكهرباء، إن الوزارة رفعت حالة الطوارئ بجميع شركات توزيع الكهرباء، وإعداد خطة لمواجهة أى أعطال فنية طارئة.

وأضاف الدستاوي فى تصريحات لـ”المال”، أن الوزارة وشركاتها تمتلك فرق طوارئ وماكينات ديزل ومحطات توليد كهرباء متنقلة يمكن الدفع بها حال أى أعطال.

وأشار إلى أنه سيتم تخصيص غرف عمليات بكل شركة توزيع كهرباء لمتابعة شكاوى المواطنين، علاوة على غرفة عمليات مركزية بالوزارة لرصد الموقف على مدار الساعة، لافتاً إلى أن هناك خطة لمواجهة أى عطل قد يحدث بشكل مفاجئ لإصلاحه فى أسرع وقت ممكن



وقال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، إن الوزارة انتهت من وضع الاستعدادات التى بدأتها منذ ايام، ووقف جميع برامج الصيانة خلال أيام عيد الفطر منعا لأى انقطاعات للتيار الكهربائي.

أوضح أن الوزارة تلتزم بتأمين التغذية الكهربائية من خلال توفير ماكينات الديزل بشركات توزيع الكهرباء، لاستخدامها حال حدوث انقطاعات نتيجة أعطال فنية طارئة لحين إصلاح تلك الأعطال.

وأشار إلى أنه تم إنشاء محولات ومغذيات جديدة بالمناطق التى تعانى من مشاكل على مدار الفترات الماضية، مؤكدًا أن الصيف الجارى سيكون بلا انقطاعات أو مشاكل نهائيًا، خاصةمع وجود فائض فى الإنتاج يتخطى 20 آلاف ميجاوات.

وأكد أن وزير الكهرباء، محمد شاكر، عقد اجتماعات مع رؤساء الشركات المختلفة الذين وجهوا رؤساء القطاعات والهندسات المختلفة بتوفير مولدات كهربائية بأغلب المستشفيات والميادين المختلفة، والتى تشهد إقبالا من المواطنين.

ومن المقرر أن يبدأ غدا إجراءات جديدة لحظر التجول لمنع انتشار فيروس كورونا تقتضي بحظر تجول المواطنين بداية من 5 مساء حتى 6 صباحا ولحين يوم الجمعة المقبل، وإغلاق كافة المحال عدا البقالة والفاكهة والصيدليات.