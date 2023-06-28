«الكهرباء» تعلن الطوارئ خلال عيد الأضحي وتؤكد: لا انقطاعات ونمتلك فائضا كبيرا

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة رفع حالة الطوارئ خلال أيام عيد الأضحى المبارك، والعمل على ضمان انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين ومواجهة جميع الأعطال في أسرع وقت.

ايمن حمزة المتحدث بأسم وزارة الكهرباء

وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة، إن الوزارة انتهت من كافة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحي المبارك.

وأكد حمزة في تصريحات للمال ، أنه لن يكون هناك أى انقطاعات في التيار الكهربائي على مستوى الجمهورية، فيما تتمتع الوزارة بفائض كبير في الطاقة الكهربائية يصل إلى قرابة 20 ألف ميجاوات رغم وجود موجة حارة ودخول فصل الصيف.

وقالت مصادر بوزارة الكهرباء، إن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ناقش منذ أيام استعدادات قطاع الكهرباء لعيد الأضحى، حيث تم إعلان حالة الطوارئ ووقف جميع المناورات والصيانات الدورية خلال الأيام القادمة خاصة في أوقات الذروة.

وأكد وزير الكهرباء على على تخصيص غرف عمليات للمتابعة على مستوى كل شركة وبإشراف رئيس الشركة، فضلًا عن غرفة العمليات المركزية في الوزارة لمتابعة الموقف على مدار الساعة والتعامل السريع مع أية أعطال، مع تواجد أعداد كافية من قيادات شركات الكهرباء وأطقم الصيانة على مدار الساعة، وسيتم تخصيص ماكينات الطوارئ للاحتفالات العامة.

وأوضح أنه تم توفير أطقم الصيانة والتشغيل اللازمة لتأمين ومتابعة جميع محطات إنتاج الكهرباء ومحطات المحولات لتأمين الإمداد بالتغذية الكهربائية المنتظمة على مدار الساعة، ومولدات متحركة للمناطق التي تتأثر بضعف التيار أو تحدث بها أعطال مفاجئة، وذلك بالتنسيق مع المحليات والأوقاف وشرطة الكهرباء.