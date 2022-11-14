الكهرباء تعلن التشغيل التجريبى لمركز التحكم الآلي بمحافظة جنوب سيناء

شهد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى لمركز التحكم الآلي لجنوب سيناء في مدينة شرم الشيخ بعد إنشائه وتزويده بحلول وتطبيقات شنايدر إلكتريك، وعلى هامش فاعليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27).

وأوضح شاكر أن المشروع يأتى ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة لإنشاء وتطوير عدد (47) مركز تحكم في شبكات توزيع الكهرباء على عدة مراحل موزعة جغرافيًّا على سائر أنحاء الجمهورية، والتي ستعمل على مراقبة شبكة توزيع الكهرباء وتحسين أدائها وستكون قادرة على تلبية احتياجات النمو السكاني فى البلاد، بالاضافة إلى متطلبات التنمية الصناعية.

ويتم إنشاء وتطوير مراكز التحكم وتوزيع الطاقة على مستوى الجمهورية، جميعها مدعومة بنظام إدارة التوزيع المتقدم (ADMS) الذي يراقب الشبكة ويتحكم فيها ويعيد تكوينها اعتمادًا على البيانات.

وتسهم مراكز التحكم الآلية في خفض الانبعاثات الكربونية بحوالي 3200 طن سنويًّا تقريبًا لكل مركز يتم إنشاؤه، مما يعمل على تقليل الآثر البيئي وتعزيز مفهوم الاستدامة وتحقيق كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الفقد الفني بنسبة 5% وتقليل الإنتاج من الكهرباء بنسبة 2% تقريبًا.

تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بمركز التحكم الآلي بشرم الشيخ، وجار العمل على إنهاء المراحل التنفيذية لـ4 مراكز تحكم آلي تم تشغيلها بالفعل هي مراكز القاهرة الجديدة ومدينة نصر والدقي، و6 أكتوبر بتكلفة تبلغ 4.6 مليار جنيه،

حيث تم الانتهاء من عمليات الإحلال والتجديد في 3900 موقع من مواقع شبكة توزيع الكهرباء والتي تشمل الأكشاك الكهربائية ونقاط التوزيع والمحطات التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

كما تم توقيع شهادة إتمام المشروع لمراكز التحكم الآلي في منطقة شرق القاهرة (القاهرة الجديدة ومدينة نصر) ومدينة 6 أكتوبر وجاري العمل في المراحل النهائية (التشغيل التجريبي) قبل التسليم النهائي للمشروع.

ويأتي تطوير مراكز التحكم الآلي في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة شنايدر إلكتريك لإنشاء وتطوير عدد من مراكز التحكم والتوزيع في جميع أنحاء الجمهورية مدعومة بتكنولوجيا EcoStruxureGrid ونظام إدارة التوزيع المتقدم (ADMS)

وبفضل حلول وتكنولوجيا شنايدر إلكتريك وعمليات الإحلال والتجديد، يمكن لكل مركز من المراكز التي تم تطويرها بالفعل الآن أن يراقب الشبكة ويتحكم فيها ويعيد تكوينها اعتمادًا على البيانات،

ومن ثم تحسين استخدامات الطاقة وتقليل زمن الأعطال والهدر عبر الشبكة، والتوزيع الذكي للكهرباء وتخطيط الأحمال المستقبلية طبقًا لاحتياجات كل منطقة من المناطق المستفيدة من المركز، بالإضافة إلى إمكانية إجراء الصيانة التنبؤية مما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة.

ويُعدّ مركز التحكم الآلي في شرم الشيخ هو الخامس من نوعه، في إطار هذه الخطة والأول الذي يتم تحديثه بحلول شنايدر إلكتريك خارج القاهرة الكبرى. ويخدم المركز الجديد جميع مدن محافظة جنوب سيناء.

وأضاف المهندس محمد السطوحى، نائب رئيس الشركة لمشروع مراكز التحكم والتصدير: “يمثل مشروع تطوير مراكز التحكم الآلي واحدًا من أهم المشروعات التي تسهم فيها شنايدر إلكتريك في مصر حاليًّا.

يتم المشروع بنظام التنفيذ السريع Fast Track لتصبح هذه المراكز قادرة على تلبية الاحتياجات المستقبلية للبلاد من الكهرباء وتحقيق كفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية مما يسهم في تحقيق الاستدامة.

وأضاف أن هذا المركز هو الاول من نوعه المزود بشواحن EVlink الخاصة بشنايدر إلكتريك لشحن السيارات الكهربائية للتماشي مع المتطلبات البيئية لمدينة شرم الشيخ.

في الوقت نفسه تحفز هذه المراكز الصناعة المحلية في قطاع المنتجات الكهربائية بشكل كبير، خاصة أن نسبة المكون المحلي في مراكز التحكم الآلي والتوزيع سوف تصل إلى ما يقرب من 50% فى المرحلة الثانية من المشروع.

بالإضافة إلى الافتتاح التجريبي لمركز التحكم الآلي بمدينة شرم الشيخ، أعلنت شنايدر إلكتريك إطلاق عدد من المبادرات تزامنًا مع مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء،

وعلى رأسها افتتاح مركز شنايدر إلكتريك للاستدامة بمدينة شرم الشيخ، مسابقة The Green Challenge لطلاب جامعة “الملك سلمان” الدولية بجنوب سيناء، وتوفير شواحن EVlink للسيارات الكهربائية.