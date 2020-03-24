«الكهرباء» تعلن إجراءاتها لتطبيق قرار حظر التحرك في شركاتها

أوضحت الوزارة في بيان عاجل لها منذ قليل أنه في إطار التوجيهات بشأن اتخاذ كل الإجراءات اللازم كإجراء وقائى منعاً لانتشار فيروس كورونا

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عددًا من القرارات والإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، أبرزها: العمل بنظام وردتين على مدار اليوم لمراعاة قرار حظر التحرك.

وأوضحت الوزارة في بيان عاجل لها منذ قليل أنه في إطار التوجيهات بشأن اتخاذ كل الإجراءات اللازم كإجراء وقائى منعاً لانتشار فيروس كورونا، ونظراً للظروف التي تمر بها البلاد وإلى ما استجد على مستوى الدولة فى هذا الشأن تقرر ما يلى:

التنبيه نحو تمديد العمل بالقرارات فيما يتعلق بالفئات التى تم منحها إجازات استثنائية من العمل والفئات الأخرى المخاطبة بالعمل بالتناوب فيما بينها لمدة أسبوعين آخرين حتى تاريخ 14 /4 /2020 أو صدور تعليمات أخرى. وزير الكهرباء محمد شاكر

مع التأكيد على انتظام العمل لباقى الفئات من شاغلى الوظائف القيادية والعاملين بنظام الورادى وفى مجالى الكشف والتحصيل اتساقاً مع مواعيد حظر التجوال.

واتساقاً مع إجراءات حظر التجوال على مستوى الدولة اعتباراً من 25 /3/ 2020 يكون العمل بنظام الورادى على مستوى شركات الإنتاج التابعة بإحدى البديلين التاليين:

نظام الورديتين

وردية أولى : من الثامنة صباحاً حتى الخامسة عصراً.

وردية ثانية : من الخامسة عصرا وحتى الثامنة صباح اليوم التالى.

نظام الوردية الواحدة لمدة 24 ساعة متواصلة، على أن يكون تسليم وتسلم الوردية فى توقيتات مناسبة لساعات الحظر المفروضة.

أما على مستوى شركات توزيع الكهرباء التابعة والشركة المصرية لنقل الكهرباء فيراعى عند تطبيق نظام الوردية المعمول به أن تكون إجراءات تسليم وتسلم الوردية فى توقيتات مناسبة لساعات الحظر المفروضة، مع التأكيد على فرق الطوارئ تعليق كارت التعريف الخاص بهم بشكل ظاهر أثناء ساعات الحظر بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما يتم منح العاملين بنظام الورادى راحات تتناسب مع نظام الوردية المعمول به والتأكيد على عدم التأثير على برامج الصيانات الدورية المخططة أو العاجلة أو الطارئة وبما لا يؤثر على حسن سير العمل وانتظامه.