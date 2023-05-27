«الكهرباء» تعلن أسباب انقطاع التيار عن مدينة أبو سمبل

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حدوث انقطاع للتيار الكهربائي لمدينة أبوسمبل مساء اليوم.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه في الساعة 5.30 مساء اليوم ونتيجة عاصفة شديدة حدث التواء بالجزء العلوي لأحد الأبراج جهد ٦٦ كيلو فولت بالخط ابوسمبل/ الإصلاح 3 والذي يغذي مدينة أبو سمبل.

وأضافت أنه نتيجة تلك العاصفة أدي إلى انقطاع التيار الكهربي عن المدينة.

وأشارت إلى أنه تم علي الفور الدفع بعدد 18 ماكينة طوارئ من مدينة أسوان لتغذية الأحمال الهامة بالمدينة وطبقًا للأولويات وعلى التوازي تم الدفع بفرق طوارئ وبرج جديد وإعادة التغذية في أسرع وقت ممكن