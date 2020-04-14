«الكهرباء» تعقد جمعيات عامة لمناقشة خطط 4 شركات توزيع وإنتاج

عقدت وزارة الكهرباء والطاقة اليوم الجمعية العامة لـ 4 شركات توزيع وإنتاج كهرباء؛ لمناقشة الخطط الاستثمارية وتطوير الأداء بشركات الكهرباء والجهود المتواصلة لرفعة وتقدم مستوى الأداء بها، ومناقشة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وتضم الشركات التى عقدت جمعياتها العامة اليوم كلا من شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، والوجه القبلى لإنتاج الكهرباء، ومصر الوسطى لتوزيع الكهرباء والإسكندرية لتوزيع الكهرباء، مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد؛ لمناقشة واعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالي 2020/2021.

وتم خلال الاجتماعات مراعاة متطلبات السلامة والصحه المهنية في ظل الظروف الحالية التى تمر بها البلاد.

كما تم مناقشة الموازنة التخطيطية للشركات حيث تم التأكيد خلال الإجتماعات على ضرورة تحقيق الأهداف المعروضة بالموازنة والإرتقاء بمستوي العمل بالشركات وتحسين معدلات الأداء.

كما أكد أعضاء الجمعية العامة على ضرورة تنفيذ المشروعات الإستثمارية والإحلال والتجديد والصيانات طبقاً للجداول الزمنية المعتمدة مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجرارات الضرورية للحفاظ على سلامة العاملين وذلك في اطار الإجراءات العامة التى تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية وذلك بما لايؤثر على حسن سير العمل وجودته كذلك تم التشديد على الإستخدام الأمثل للموارد المتاحه لتحقيق النمو المستدام .

كما تم توجيه الشركة القابضة لكهرباء مصر لشركاتها التابعة ببذل المزيد من الجهد لتحقيق الأهداف المرجوه ورفع كفاءة الوحدات من خلال الصيانات المبرمجة والعمرات وخفض معدلات إستهلاك الوقود.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة نسب التحصيل من خلال تفعيل الآليات الخاصة بالتحصيل عن بعد بواسطة التقنيات الحديثة مع خفض نسب الفقد وتنفيذ عمليات الصيانة الدورية والإحلال والتجديد للشبكات طبقاً للخطة الزمنية.

وتم مناقشة خفض معدلات الأعطال وسرعة الإستجابة لها وخفض أزمنة الفصل للحفاظ على إستمرارية التغذية الكهربائية وتحسين الجهود الكهربائية لدى المشتركين والتغلب على التحديات والمعوقات فى سبيل تطوير والرقي بأداء قطاع الكهرباء .