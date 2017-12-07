الكهرباء تعرض مشروعاتها بمؤتمر أفريقيا 2017

عمر سالم:يشارك د. محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فى مؤتمر "أفريقيا 2017 " الذى يعقد خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2017 في مدينة شرم الشيخ، والذى تنظمه كل من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ووكالة الاستثمار الإقليمية التابعة للكوميسا.وأوضح "شاكر" أن هذا المؤتمر يأتى استكمالاً لل

عمر سالم:

يشارك د. محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فى مؤتمر “أفريقيا 2017 ” الذى يعقد خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2017 في مدينة شرم الشيخ، والذى تنظمه كل من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ووكالة الاستثمار الإقليمية التابعة للكوميسا.

وأوضح “شاكر” أن هذا المؤتمر يأتى استكمالاً للنجاح الذى حققه مؤتمر أفريقيا 2016، والذي شهد مشاركة ستة رؤساء وأكثر من ألف ممثل من 45 دولة.

ويتميز مؤتمر هذا العام بتنظيم عقد جلسات حوارية رئاسية حصرية مع الرؤساء الأفارقة والرئيس التنفيذي للمؤتمر، بالإضافة إلى تنظيم يوم رواد الأعمال الشباب.

وأضاف أن هذا المؤتمر يعد فرصة سانحة لمنصة الأعمال الرائدة لعقد شراكات جديدة، وزيادة فرص الاستثمار فى القارة السمراء على مستوى الأعمال التجارية، وكذلك عرض الفرص الاستثمارية والمميزات التنافسية التى تتمتع بها الدول الأفريقية، وما يمكن أن تقدمه لبعضها البعض وإلى باقى دول العالم.

ويشارك فى المؤتمر عدد من رؤساء الدول والوزراء وصانعو القرارات السياسة، والقادة السياسيون وكبار المسئولين الحكوميين في أفريقيا والعالم ، ورجال الأعمال الدوليين أصحاب الاستثمارات الحالية والمستقبلية في أفريقيا ، عدد من المؤسسات المالية الرائدة، والممولون، وبنوك الاستثمار، ومؤسسات الخدمات المالية، المؤسسات الدولية والوكالات المتعددة الأطراف، استشاريون ومحللون واقتصاديون وخبراء قانونيون وأكاديميون وخبراء في مجال المخاطر ومستشارون.

