«الكهرباء» تعدل مواعيد العاملين لتتناسب مع حظر التجول

بشأن التيسير على العاملين بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ومراعاة خطة الدولة في اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة ، قرارا بتعديل مواعيد العمل الخاصة بالعاملين ، وذلك في إطار جهود القطاع لتطبيق سياسة الدولة وتوجيهات الحكومة بشأن التيسير على العاملين بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ومراعاة خطة الدولة في اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس “كورونا”.

وأصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر قراراً بتعديل مواعيد الحضور والانصراف لغير العاملين بنظام الورادى والنوبتجيات ليكون الحضور في الساعة التاسعة صباحاً والانصراف في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر خلال فترة سريان القرارات مع عدم الإخلال بالمواعيد الأخرى المتعلقة بنظام الورادى المعمول به في ضوء المستجدات المتعلقة بحظر التجوال وعدم تأثر أعمال الصيانة ومجابهة الأعطال الطارئة . الكهرباء تنفذ مشروعات للقطاع الصناعى والتجارى

واتساقاً مع إجراءات حظر التجوال على مستوى الدولة اعتباراً من 25 /3/ 2020 يكون العمل بنظام الورادى على مستوى شركات الإنتاج التابعة بإحدى البديلين التاليين:

نظام الورديتين

وردية أولى : من الثامنة صباحاً حتى الخامسة عصراً.

وردية ثانية : من الخامسة عصرا وحتى الثامنة صباح اليوم التالى.

نظام الوردية الواحدة لمدة 24 ساعة متواصلة، على أن يكون تسليم وتسلم الوردية فى توقيتات مناسبة لساعات الحظر المفروضة.

أما على مستوى شركات توزيع الكهرباء التابعة والشركة المصرية لنقل الكهرباء فيراعى عند تطبيق نظام الوردية المعمول به أن تكون إجراءات تسليم وتسلم الوردية فى توقيتات مناسبة لساعات الحظر المفروضة، مع التأكيد على فرق الطوارئ تعليق كارت التعريف الخاص بهم بشكل ظاهر أثناء ساعات الحظر بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما يتم منح العاملين بنظام الورادى راحات تتناسب مع نظام الوردية المعمول به والتأكيد على عدم التأثير على برامج الصيانات الدورية المخططة أو العاجلة أو الطارئة وبما لا يؤثر على حسن سير العمل وانتظامه.