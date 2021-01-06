«الكهرباء» تعتزم نقل وحدتين لتوليد الطاقة بقدرة 250 ميجاوات إلى العريش

قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نقل وحدتين لتوليد الكهرباء من محطة دمياط إلى مدينة العريش لتقوية الشبكة الكهربائية بمحافظة شمال سيناء.

وكشفت مصادر بوزارة الكهرباء أن الوحدتين المقرر نقلهما تصل قدرة كل منهما إلى 125 ميجاوات، بإجمالى قدرات 250 ميجاوات، لافتة إلى أن تلك القدرات ملائمة ومناسبة للأحمال هناك.

وقالت المصادر فى تصريحات لـ«المال» إنه من المقرر نقل الوحدتين قبل منتصف العام الجاري، على أن يتم تشيغلهما وربطهما بالشبكة القومية فور نقلهما، لافتا إلى أن إجراءات النقل ستتم بالتعاون مع بعض الهيئات الحكومية.

وأضافت أن قرار الوزارة بنقل الوحدات جاء لعدم الحاجة إليهما فى المنطقة الواقع فيها لوجود أكثر من بديل للتغذية الكهربائية فى دمياط، إضافة إلى قرب دمياط من شبه حزيرة سيناء، ما يساهم فى نقلهما بسهولة ويسر.

وأوضحت أن الوزارة عندما لاحظت احتياج منطقة العريش لقدرات كهربائية وجدت أنه من الأفضل نقل بعض الوحدات الجاهزة إليها بدلا من إنشاء مزيد من المشروعات، ولوجود احتياطى ضخم بشبكة الكهرباء.

وأشارت إلى أنه بعد نقل الوحدتين سيتم إضافة وحدة جديدة لتوليد الكهرباء تعمل بنظام الوقود المستخدم فى الوحدتين البخاريتين، وتصل قدرة الوحدة المقرر طرحها فى وقت لاحق إلى 125 ميجاوات.

يذكر أن قطاع شمال سيناء يبلغ عدد المشتركين به حوالى 165 ألف مشترك، ويضم حوالى 51 مركزا وقرية، وقد تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020 تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين باستثمارات تصل إلى حوالى 555 مليون جنيه كخطة استثمارية استراتيجية لوزارة الكهرباء.

ويصل إجمالى عدد المشتركين التابعين لوزارة الكهرباء على الشبكة القومية حاليا 36 مليون مشترك منزلى، وصناعى، وتجاري، فيما يصل إجمالى قدرة الشبكة الكهربائية الأسمية لنحو 59 ألف ميجاوات مقابل استهلاك فعلى نحو 32 ألف ميجاوات وفائض يقارب 18 ألف ميجاوات.