«الكهرباء» تعتزم تجديد مذكرة التفاهم مع منظمة جيديكو الصينية للطاقة

كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء سيوقع خلال المؤتمر الدولي لربط الطاقة في الصين على تجديد مذكرة التفاهم الموقعة بين منظمة جيديكو GEIDCO الصينية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في 2017.

ومن المقرر أن يتوجه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الى مدينة بكين بالصين على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في المؤتمر الدولى لربط الطاقة وذلك خلال الفترة من 25 الى 27 سبتمبر الجارى.

يهدف المؤتمر الى الترويج للتحول للطاقة النظيفة وتعميق التعاون في مجال ربط الطاقة،

سيتم خلال المؤتمر عقد عدد من الجلسات لمناقشة الربط العالمى للطاقة، تطوير الطاقة النظيفة، الحياد الكربونى والتكنولوجيات الحديثة في المجالات ذات الصلة، هذا وسيتم الإعلان عن عدد من التقارير البحثية وعدد من المشروعات

وسيشارك في المؤتمر عدد كبير من كبار المسئولين من الوزارات المعنية من عدد من الدول ، المنظمات الدولية ، الشركات ، جهات التمويل ، الجامعات والمراكز البحثية .

يأتى ذلك تأكيداً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى وتفعيلاً لسياسة الحكومة التى تهدف لترسيخ دور مصر كمركز إقليمى للطاقة فى المنطقة فى ضوء ماتمتلكه مصر من إمكانيات فى هذا الصدد ، وتعزيز أواصر الصداقة بين مصر والصين ، وفى إطار الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائى.