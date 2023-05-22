«الكهرباء» تعتزم الانتهاء من تدشين مشروع بشاير الخير 5 بالإسكندرية الشهر المقبل

تعتزم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الانتهاء من تدشين المرحلة الثانية لمشروع بشاير الخير 5 بمحافظة الاسكندرية خلال شهير يونيو المقبل.

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء فى تصريحات لـ«المال» أن شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء انتهت من تدشين نحو %95 من المشروع خلال الفترة الحالية ، وجار العمل على الانتهاء من المرحلة وافتتاحها خلال احتفالات 30 يونيو المقبل.

وتم البدء فى تدشين المرحلة الخامسة من بشاير الخير خلال يونيو 2020 بعد افتتاح المرحلة الرابعة مايو 2020 خلال حفل افتتاح مساكن بشاير الخير 3.

وشيدت المرحلة الرابعة من مشروع بشاير الخير فى مدينة رشيد بمحافظة البحيرة على مسطح يقدر بمساحة 42 فدانًا، بعدد 33 بلوكًا سكنيًا بواقع 4630 وحدة سكنية، بالإضافة إلى محال تجارية.

وأوضحت المصادر أن إجمالى قيمة الأعمال الكهربائية فى مشروع بشاير الخير 5 بمحافظة الإسكندرية تصل إلى قرابة 155 مليون جنيه تتحملها الحكومة وتقوم شركة الإسكندرية للتوزيع بالتنفيذ والحصول على مستحقاتها.

وبدأ العمل فى مشروع بشاير الخير 4 فى النصف الثانى من عام 2020، وضم المشروع مراكز حرفية ومحلات لمساعدة أهل المدينة بتوفير فرص عمل وإقامة مشروعات صغيرة.

كما تم تزويد المرحلة الرابعة بكافة المرافق والخدمات التى يجب توافرها بأى منطقة سكنية آدمية، وأهم تلك الخدمات توافر مراكز مهنية ومحال تجارية ومدارس ومستشفيات.

وتسعى مصر منذ فترة لتقوية وزيادة مستوى اعتمادية شبكة الكهرباء القومية من أجل توفير الطاقة الكهربائية للمدن الجديدة، وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى البلاد.

ويمثل مُجمّع بشاير الخير السكنى جزءً من مشروع قومى متكامل لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة وتوفير وحدات سكنية لائقة للمواطنين الذين يعيشون فى تجمعات ومناطق عشوائية غير رسمية فى الإسكندرية.

وقال المهندس ايهاب الفقى العضو المنتدب لشركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء فى تصريحات لـ«المال» إن شركته تقوم فى الوقت الحالى بتدشين المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف فى مركز ومدينة برج العرب وبلغ نسبة التنفيذ لتلك المرحلة بما يصل إلى %60.

ويتمثل دور الشركة فى الاشراف والاستلام حيث تم الانتهاء من إحلال وتجديد وتركيب17 كشك محول من إجمالى مستهدف تركيبه 37 كشك محول.

وأيضا إنشاء 26 قاعدة كشك وتغيير وتركيب 2610 عمود إنارة من أصل 3866 عمودمستهدف تركيبهم ضمن عمليات التطوير.

وتتبع شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء «القابضة لكهرباء مصر» وتقوم بتقديم خدمات توزيع الكهرباء بالجهدين المتوسط والمنخفض فى محافظة الإسكندرية من منطقة أبو قير شرقا وحتى مدينة الحمام غربا بالكيلو66، ويبلغ عدد المشتركين فى نطاق عمل الشركة 2.9مليون مشترك، وتضم 5قطاعات وهي(المنتزة، شرق، وسط، غرب، الساحل ويبلغ عدد العاملين فى الشركة9621 عامل.