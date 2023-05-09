«الكهرباء» تطلق تطبيقات جديدة للطوارئ وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة عبر منصتها

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة أنه في إطار الجهود المستمرة للوزارة لتطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدَّمة ووفقًا لرؤية الدولة فى التحول الرقمى واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة بمجال تقديم الخدمات للمواطنين وتنوع قنوات تقديم الخدمة بما يتوافق مع كل الفئات المجتمعية وتوفير وسائل أكثر مرونة ويُسر وبشكل مؤمَّن يحفظ سرّية وخصوصية البيانات.

محمد شاكر وزير الكهرباء

واستكمالًا لأعمال المنصة الموحدة الخدمات الكهرباء الذكية، التى وصل عدد مستخدميها، منذ بداية عملها فى 1/7/2020 وحتى الآن، إلى 3.5 مليون مستخدم، بما يزيد عن 3.6 مليون طلب خدمة من الخدمات المتنوعة على المنصة، والتى وصلت إلى عدد (25) خدمة.

قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، متمثلة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر، فى تنفيذ وإطلاق تطبيقات جديدة خاصة بالشكاوى وأعطال الكهرباء لسرعة وسهولة تقديم الشكوى أو بلاغ انقطاع الكهرباء، وهى عبارة عن عدد 2 تطبيق للهواتف الذكية (أندرويد و آيفون) وهى:

تطبيق طوارئ الكهرباء

تطبيق خاص بالإبلاغ عن انقطاعات الكهرباء وأى شكاوى فنية تتعلق بشبكات الكهرباء بسهولة وسرعة بدلًا من الاتصال على الرقم الموحد 121



الرابط الخاص بالتطبيق على أندرويد (Play Store)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fixedmea.emergency

رابط الأيفون (App Store)https://apps.apple.com/eg/app/طوارئ-الكهرباء/id1660420335

-تطبيقات الإتاحة التكنولوجية للأشخاص ذوى الاحتياجات على الهواتف التى تعمل بنظام الأندرويد من خلال متجر جوجل بلاى Play Store

تطبيق خدمات الكهرباء للمكفوفين: حيث يتيح التطبيق التعريف بخدمات الكهرباء والمستندات اللازمة لكل خدمة والإجراءات الخاصة بها عن طريق الصوت للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر.

رابط التطبيق على جوجل بلاى: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.electricityblind

تطبيق خدمات الكهرباء للصم: يتيح التعريف بخدمات الكهرباء والمستندات اللازمة لكل خدمة والإجراءات الخاصة بها عن طريق لغة الإشارة للأشخاص ذوى الاعاقة السمعية والصم.

رابط التطبيق على جوجل بلاى: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kcg.electricitydeaf

تطبيق موظفي مركز الخدمة: حيث يتيح الترجمة بلغة الإشارة فيما بين الموظف والمواطن عن طريق الربط مع تطبيق الخدمات للصم وإجراء المحادثة فيما بينهم بلغة الإشارة.

البدء فى توفير شاشات 43 بوصة تعمل باللمس، بعدد من مراكز الخدمة للتعريف بخدمات الكهرباء والمستندات الخاصة بكل خدمة عن طريق لغة الإشارة.

البدء فى توفير أجهزة تابلت بعدد من مراكز خدمة للترجمة بلغة الإشارة بين الموظف والمواطن من أصحاب الإعاقة السمعية والصم.

ومن المتوقع أن تحقق هذه التطبيقات التنوع فى قنوات تقديم الخدمة للعملاء وسهولة تقديم الشكاوى والبلاغات الخاصة بانقطاع الكهرباء والأعطال بما يحقق صالح جمهور المشتركين والوصول إلى رضا العملاء والعمل المستمر فى تحسين جودة الخدمات التى تقدمها الشركات التابعة للعملاء .

جدير بالذكر أنه يتم تقديم خدمات شكاوى الكهرباء وانقطاع التيار عبر تطبيق “واصل” لخدمات ذوى الإعاقة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإخوة ذوى الإعاقة من الصم والبكم بلغة الإشارة.

رابط التطبيق على جوجل بلاى: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcit.wasel

كما تجدر الإشارة إلى تشغيل جميع خدمات الكهرباء التى تقدم للمشتركين والعملاء عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الذكية من خلال شبكة الإنترنت عبر الرابط التالى:

https://eservices.eehc.gov.eg/

والتطبيق الخاص بها عبر الهواتف الذكية (أندرويد – آيفون)

رابط التطبيق أندرويد (Google Play) :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fixedmea.eehc

رابط التطبيق على آيفون App Store :https://apps.apple.com/eg/app/خدمات-كهرباء-مصر/id1583743351