«الكهرباء» تطلق التقرير الأول عن كفاءة الطاقة في مصربالتعاون مع الجايكا

أعلنت وزارة الكهرباء عن إطلاق التقرير الأول عن كفاءة الطاقة في مصر، بالتعاون مع جايكا – القاهرة الذى يعد أول تقرير في مصر يسلط الضوء على الإنجازات في ترشيد الطاقة في كل من العرض والطلب، والذى يؤدى بدوره إلى الحد من انباعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ويوضح التقرير أيضًا الإجراءات والتدابير التي تم اتخذها لزيادة كفاءة الطاقة التى تعد الركائز الأساسية لـ(عمل الإطار المؤسسي ، الآلية المالية ،جمع البيانات ،بناء القدرات ورفع الوعي)

وأكد الدكتور شاكر خلال كلمته عمق علاقات بين مصر واليابان في مختلف المجالات، مشيراً إلى التعاون القائم والمتمثل فى تنفيذ قطاع الكهرباء المصرى لعدد من المشروعات والبرامج بالتعاون مع الجانب الياباني من أجل الاستفادة من خبراتهم والتقدم التكنولوجى.

وأشار “شاكر” إلى التعاون السابق المثمر مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) وجهودهم في دعم قطاع الكهرباء المصري ماديا وتقنيا، معرباً عن تطلع القطاع إلى تمديد وتعزيز هذا التعاون في جميع مجالات الكهرباء لـلسنوات القادمة.

وأوضح أن تغير المناخ احد أكثر القضايا أهمية في حياتنا حيث يواجه العالم تحديًا عالميًا في الحد من الانبعاثات للحد من تغير المناخ.

ويعد من أكثر الحلول التي يمكن الوصول إليها لمواجهة هذا التحدي هو كفاءة الطاقة، من حيث تأثيرها على الإمداد والطلب على الطاقة، إضافة إلى ذلك ، فقد ثبت أن كفاءة الطاقة تعد أداة فعالة لتوفير الطاقةوالقدرة على تحمل التكاليف والحفاظ على البيئة وتعتبر أداة قوية لتحقيقإلى الاستدامة وأيضًا تحقيق أهداف اتفاقية باريس.

خطة العمل الوطنية لكفاءة الطاقة (NEEAP-II) (2018/2019 – 2021/2022) والتى تم التصديق عليها من قبل مجلس الوزراء بهدف تحقيقاستراتيجية التنمية المستدامة لمصر2030 بما يتماشى مع استراتيجية الطاقةالمتكاملة والمستدامة 2035 التي تهدف إلى تفعيل مواد قانون الكهرباءواللائحة التنفيذية لتحسين كفاءة الطاقة

وأعرب “شاكر” عن شكره لكل المشاركين والحكومة اليابانية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي على دعمهم ، معرباً عن أمله أنيكون هذا التقرير حجر الأساس لتحقيق مهمة ناجحة لدعم خطط التنميةالمستدامة في مصر.​