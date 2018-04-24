الكهرباء تطلب خفض العروض المالية لمحطة فحم الحمراوين

عمر سالم: طالبت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، التحالفات العالمية الثلاثة المتنافسة على تنفيذ محطة كهرباء الحمراوين، التى تعمل بالفحم، بتعديل العروض المالية، والسعى لخفضها، نتيجة التفاوت الكبير فى قيمتها.وكانت «المال» قد انفردت بنشر النتائج المالية للمشروع منتصف فبراير الماضى،

عمر سالم:



طالبت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، التحالفات العالمية الثلاثة المتنافسة على تنفيذ محطة كهرباء الحمراوين، التى تعمل بالفحم، بتعديل العروض المالية، والسعى لخفضها، نتيجة التفاوت الكبير فى قيمتها.

وكانت «المال» قد انفردت بنشر النتائج المالية للمشروع منتصف فبراير الماضى، الذى تقدم له 3 تحالفات عالمية، وبلغ العرض المالى لتحالف هيتاشى – ميتسوبيشى اليابانيتين مع أوراسكوم والسويدى إليكتريك 7 مليارات دولار، وعرض تحالف شنغهاى إليكتريك ودونج فانج الصينيتين مع شركة حسن علام 4.4 مليار دولار، وعرض جنرال إليكتريك الأمريكية5.8 مليار دولار.

وأوضحت مصادر أن تحليل العروض الفنية، أسفر عن وجود فجوة كبيرة فى تكلفة المشروع بين التحالفات الثلاث، تصل إلى 2.6 مليار دولار بين الأقل والأعلى، مشيرة إلى أن التحالف اليابانى عرض تكلفة مرتفعة للغاية، تعادل نحو 124 مليار جنيه.

وكشفت مصادر مسئولة بالوزارة، أن الأخيرة خاطبت الشركات مطلع الأسبوع، تطالبهم بخفض قيمة العروض المالية، ومن المقرر عقد اجتماع الخميس القادم مع ممثليها لمناقشة التعديلات.

وأشارت إلى أن إعادة النظر فى العروض المالية، يمنح التحالف اليابانى والشركة الأمريكية فرصة للعودة للمنافسة، موضحة أن ما قدماه يقلل فرصتهما فى الفوز بالمشروع إلى كبير.

جدير بالذكر أن العروض مستوفاة للاشتراطات التى حددتها الوزارة، واستشارى المشروع، ومطابقة للمواصفات الأوروبية، وتلزم الفائز بإنشاء ميناء خاص باستيراد الفحم اللازم للتشغيل.

ويعد مشروع فحم الحمراوين، الأول من نوعه، ويقع على ساحل البحر الأحمر، وينفذ بنظام «EPC+finance»، الذى يعتمد على تدبير المقاول المنفذ للتمويل، وتسليم المشروع للشركة القابضة للكهرباء، على أن تسدد الأخيرة التكلفة بعد التنفيذ الذى من المتوقع أن يستغرق نحو 7 سنوات، وتصل قدرته لنحو 6600 ميجاوات.