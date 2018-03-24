الكهرباء تطفئ أغلب أنارة مبانيها خلال ساعة الأرض

عمر سالمكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة ، عن ان الوزارة ستقوم الليلة خلال ساعة الأرض بأطفاء الاضاءة فى اغلب المبانى الأدارية التابعة لها.وأضاف المصدر فى تصريحات لـ "المـال" ان الوزارة ستقوم بحساب الطاقة التى سيتم توفيرها خلال ساعة الأرض والتى تصل من 8:30 إلى 9:30 مساء اليوم.وتشارك مصر ف

عمر سالم

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة ، عن ان الوزارة ستقوم الليلة خلال ساعة الأرض بأطفاء الاضاءة فى اغلب المبانى الأدارية التابعة لها.

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ “المـال” ان الوزارة ستقوم بحساب الطاقة التى سيتم توفيرها خلال ساعة الأرض والتى تصل من 8:30 إلى 9:30 مساء اليوم.

وتشارك مصر في المبادرة العالمية لإطفاء الأنوار “ساعة الأرض” يوم السبت المقبل من الساعة 8.30 إلى 9.30 مساء, بهدف توفير استهلاك الطاقة ورفع الوعي بظاهرة التغيرات المناخية ودعم المشاركة الإيجابية للمجتمع في حماية البيئة من خلال إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة.

وينطلق احتفال وزارة البيئة من المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط كما سيتم إطفاء الأنوار بعدد من المعالم السياحية الهامة بالمحافظات المصرية ومنها القلعة والأهرامات وأبي الهول ومكتبة الإسكندرية وقلعة قايتباي وبعض المعابد الأثرية بالأقصر كالكرنك وبعض الفنادق الكبرى ومشاركة الجهات المختلفة والمجتمع المدني والأفراد.