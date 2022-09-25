«الكهرباء» تطرح 3 ممارسات لربط «توشكى» بالشبكة القومية

طرحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، 3 ممارسات كبرى على الشركات المحلية لتدشين 3 خطوط هوائية لنقل الطاقة وربط محطتى محولات توشكى 4 و5 بالشبكة القومية.

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء فى تصريحات لـ«المال» أن الممارسات ستكون بنظام تسليم المفتاح، بإجمالى أطوال تصل إلى 85 كيلومترًا، وبقيمة تأمين ابتدائى بنحو 7.2 مليون جنيه.

وأضافت أن الممارسة الأولى تتضمن إنشاء الخط الهوائى «توشكى 4 / الروافع»، بإجمالى 26 كيلومترًا، والثانية تشمل تدشين “الروافع / توشكى 5” بأطوال 30 كيلومترًا، والأخيرة متضمنة تنفيذ 29 كيلومترًا من محطة محولات توشكى حتى الشبكة القومية للكهرباء.

وقالت المصادر إن مدة التنفيذ ستصل إلى نحو 7 أشهر، من بداية التعاقد مع الكيانات الفائزة، لافتة إلى أن الوزارة تشترط وجود مدة ضمان 18 شهرًا للخطوط والكابلات الموردة من قبل الشركات الفائزة.

وأشارت إلى أنه من المقرر تقدم الشركات الراغبة بعروضها الفنية والمالية إلى «المصرية» لنقل الكهرباء، المسئولة عن الشبكة القومية، فى منتصف أكتوبر المقبل، وتبلغ قيمة كراسة شروط الممارسات 10 آلاف جنيه.

وأوضحت المصادر أنه سيتم تمويل جميع هذه المشروعات ذاتيًا ضمن الخطة الإستراتيجية المدرجة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالى الحالى 2023-2022.

وأكدت أن قطاع الكهرباء يسعى لتوفير التغذية الكهربائية لصالح المشروعات القومية، ومنها توشكي، فضلًا عن تدعيم وتطوير شبكات النقل لاستيعاب القدرات الكبيرة المنتجة.

وتستهدف الشركة المصرية لنقل الكهرباء تحقيق إيرادات 178.193 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى 2022 – 2023 ، بزياده قدرها نحو 30.6 مليار على العام السابقة والبالغة 147.459 مليار.

ونجحت الشركة المصرية للنقل فى زيادة أطوال خطوط وكابلات الجهد الفائق من 31084 كم، لتصبح 32060 كم بنسبة زيادة قدرها %3.14.

كما تم زيادة سعات محطات المحولات الجهد الفائق من 112208 الى 132269 ميجا فولت أمبير، بنسبة زيادة قدرها %17.88.