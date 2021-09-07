«الكهرباء» تطرح 3 حزم لربط محطات محولات بالشبكة القومية على الشركات المحلية

وجهت الشركة المصرية لنقل الكهرباء الدعوة إلى الشركات المحلية للتقدم بعروضها المالية والفنية لممارسة تنفيذ 3 حزم لخطوط كهرباء لربط محطات محولات بالشبكة القومية بجهد متوسط 220 كيلو فولت، بإجمالى أطوال تصل لنحو 127 كيلو مترا.

وكشفت مصادر مسئولة فى وزارة الكهرباء والطاقة – فى تصريحات لـ«المال» – أن الحزمة الأولى تتضمن ربط محطة محولات بالإسماعيلية بالخط الهوائى مزدوج الدائرة بالشبكة القومية بجهد 220 كيلو فولت وإجمالى طول 55 كيلو مترا.

وأضافت أن الحزمة الثانية تشمل ربط محطة محولات أخرى عبر الخط الهوائى مزدوج الدائرة شرق الإسماعيلية / عيون موسى بطول 36 كيلو مترا وجهد 220 كيلو فولت، فيما تتضمن الثالثة، ربط محطتى توشكى 2 وتوشكى 4 بالخط الهوائى بالشبكة بإجمالى أطوال 36 كيلو مترا.

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم فتح المظاريف والعطاءات فى مكتب د. محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة بمقر الوزارة ويتضمن العطاء تأمين ابتدائى يقدر بنحو 4.1 مليون جنيه للحزمة الأولى، و5.4 مليون للحزمة الثانية ، و3 ملايين للحزمة الثالثة.

ووفقا للممارسة الجديدة التى تم طرحها فإن الحزم الثلاث ستنفذ بنظام تسليم المفتاح، وسيتم تمويلها عبر الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء ، ضمن المشروعات الإستراتيجية للشركة.

وتخطط «الكهرباء» لزيادة أطوال الشبكات ذات الجهد 500 كيلوفولت إلى نحو 6006 كيلومترات خلال العام الحالى، وتنفيذ خطة استثمارية بقيمة 112 مليار جنيه بنهاية 2022 يتم من خلالها تنفيذ عدد من المشروعات الإستراتيجية لوزارة الكهرباء.

وبلغ إجمالى القدرة الرسمية للشبكة القومية للكهرباء نحو 60 ألف ميجاوات بنهاية يناير الماضى، مقارنة مع 35 ألف ميجاوات فى نهاية 2015 ويصل إجمالى عدد المشتركين على الشبكة إلى 37 مليونًا على مختلف الجهود، المنخفض والمتوسط والفائق، ومتوقع وصولهم إلى 38 مليونًا بنهاية2021.