طاقة

«الكهرباء» تطرح 3 حزم لربط محطات محولات بالشبكة القومية على الشركات المحلية

بجهد 220 كيلو فولت وإجمالى أطوال 127 كيلومترا
عمر سالم 7:36 ص, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21 7:36 ص, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

وجهت الشركة المصرية لنقل الكهرباء الدعوة إلى الشركات المحلية للتقدم بعروضها المالية والفنية لممارسة تنفيذ 3 حزم لخطوط كهرباء لربط محطات محولات بالشبكة القومية بجهد متوسط 220 كيلو فولت، بإجمالى أطوال تصل لنحو 127 كيلو مترا.

وكشفت مصادر مسئولة فى وزارة الكهرباء والطاقة – فى تصريحات لـ«المال» – أن الحزمة الأولى تتضمن ربط محطة محولات بالإسماعيلية بالخط الهوائى مزدوج الدائرة بالشبكة القومية بجهد 220 كيلو فولت وإجمالى طول 55 كيلو مترا.

وأضافت أن الحزمة الثانية تشمل ربط محطة محولات أخرى عبر الخط الهوائى مزدوج الدائرة شرق الإسماعيلية / عيون موسى بطول 36 كيلو مترا وجهد 220 كيلو فولت، فيما تتضمن الثالثة، ربط محطتى توشكى 2 وتوشكى 4 بالخط الهوائى بالشبكة بإجمالى أطوال 36 كيلو مترا.

اقرأ أيضا  «الكهرباء» تخطط لطرح مناقصة لتدشين مركز تحكم للطاقة بالعاشر من رمضان

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم فتح المظاريف والعطاءات فى مكتب د. محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة بمقر الوزارة ويتضمن العطاء تأمين ابتدائى يقدر بنحو 4.1 مليون جنيه للحزمة الأولى، و5.4 مليون للحزمة الثانية ، و3 ملايين للحزمة الثالثة.

ووفقا للممارسة الجديدة التى تم طرحها فإن الحزم الثلاث ستنفذ بنظام تسليم المفتاح، وسيتم تمويلها عبر الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء ، ضمن المشروعات الإستراتيجية للشركة.

اقرأ أيضا  «الملا»: جذب استثمارات جديدة إلى منطقة خليج السويس للبحث عن البترول من أولوياتنا

وتخطط «الكهرباء» لزيادة أطوال الشبكات ذات الجهد 500 كيلوفولت إلى نحو 6006 كيلومترات خلال العام الحالى، وتنفيذ خطة استثمارية بقيمة 112 مليار جنيه بنهاية 2022 يتم من خلالها تنفيذ عدد من المشروعات الإستراتيجية لوزارة الكهرباء.

وبلغ إجمالى القدرة الرسمية للشبكة القومية للكهرباء نحو 60 ألف ميجاوات بنهاية يناير الماضى، مقارنة مع 35 ألف ميجاوات فى نهاية 2015 ويصل إجمالى عدد المشتركين على الشبكة إلى 37 مليونًا على مختلف الجهود، المنخفض والمتوسط والفائق، ومتوقع وصولهم إلى 38 مليونًا بنهاية2021.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

ملف الكاتب عمر سالم

اقرأ أيضاً

«الملا»: جذب استثمارات جديدة إلى منطقة خليج السويس للبحث عن البترول من أولوياتنا

نسمة بيومي 3:23 م, الأثنين, 6 سبتمبر 21

الرئيس السيسى يصدق على قانون بالترخيص لوزير البترول للبحث عن الغاز بجنوب دسوق

منتصر محمود 2:25 م, الأثنين, 6 سبتمبر 21

أسعار البترول العالمية تتراجع مع تخفيض السعودية لسعر الخام المباع إلى آسيا

أحمد فراج 10:01 ص, الأثنين, 6 سبتمبر 21

3 شركات تفوز بمناقصة ربط «أهالينا» بالشبكة القومية للكهرباء

عمر سالم 7:35 ص, الأثنين, 6 سبتمبر 21

قفزة تاريخية في أسعار الغاز تهدد بعرقلة التعافي الاقتصادي العالمي

أيمن عزام 7:22 م, السبت, 4 سبتمبر 21

أسعار البترول تهبط 7.5% في أغسطس للشهر الثاني هذا العام

خالد بدر الدين 11:57 م, الجمعة, 3 سبتمبر 21