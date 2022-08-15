«الكهرباء» تطرح مناقصتين جديدتين لتوريد المهمات والكابلات

كشفت مصادر مسئولة فى وزارة الكهرباء والطاقة عن طرح مناقصتين لتوريد كابلات ومهمات على الشركات المحلية والأجنبية العاملة فى القطاع لصالح المشروعات الواقعة بنطاق شركة البحيرة للتوزيع، والتابعة للقابضة لكهرباء مصر.

وأضافت المصادر – فى تصريحات لـ«المال» – أن المناقصتين تتضمنان توريد 280 كيلومتر كابلات كهربائية وموصلات ومهمات أخرى لصالح شركة البحيرة، على أن يتم تلقى العروض من الكيانات المتنافسة خلال أيام.

وأوضحت أن الكابلات ستكون بجهد منخفض، ومتوسط ضمن خطة «الكهرباء» لتوسعة الشبكات وتطويرها خلال الفترة المقبلة لرفع كفاءة جميع الخطوط والعمل على خفض الفقد بالشبكة القومية.

وتتضمن المناقصات توريد خطاب ضمان بقيمة تصل لنحو 1.8 مليون جنيه، مع الالتزام بضمان جميع المهمات الموردة لمدة عامين، وأن يتم عمل اختبارات لعينات عشوائية من تلك المهمات، وستصل مدة التوريدات من -2 3 شهور.

فى سياق متصل، انتهت شركة البحيرة للتوزيع من تطوير شبكة الكهرباء فى 30 قرية بتكلفة إجمالية قدرها 120 مليون جنيه، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وتتضمن الخطة التابعة للشركة تنفيذ مشروعات لتطوير الشبكة الكهربائية فى 8 مراكز فى محافظة البحيرة وجزء من مطروح، لافتة إلى أن المراكز الثمانية تضم 255 قرية، بإجمالى 3945 عزبة ونجعًا ومنطقة تابعة.

وأشارت إلى تمويل تلك الخطة عبر موازنة المشروعات الإستراتيجية للدولة وليس من خلال شركة البحيرة، فى ظل اعتزامها ضخ استثمارات تصل إلى نحو مليار جنيه خلال العام المالى الجديد 2022 – 2023.

ويتبع شركة البحيرة للتوزيع 3.5 مليون مشترك، وتغطى عددا من محافظتى البحيرة ومطروح وعلى طول الساحل الشمالى من الكيلو 66 إلى السلوم، وحتى واحة سيوة جنوبا، ومدينة السادات ومركز الخطاطبة بالمنوفية، وجزء من محافظة الإسكندرية «قرى العامرية – برج العرب» ويبلغ نطاقها الجغرافى 177 ألف كم.